Firenze Cosplay Festival al Parco Delle Cascine

Firenze Cosplay Festival è un nuovissimo evento che si terrà nella città di Firenze dal due al quattro giugno 2023, presso il Parco delle Cascine situato alle porte della città toscana. Una location all’aria aperta, dunque, perfetta per il caldissimo tempo del primo mese dell’estate fiorentina. Il festival è dedicato principalmente ai coloratissimi cosplayer, che sfileranno senza sosta nelle quattro aree tematiche in cui è divisa la manifestazione, ognuna dedicata ad un franchise specifico del mondo fantasy, ovvero Area Star Wars, Area Il Signore degli Anelli, Area Il Trono di Spade ed Area Harry Potter. Un evento decisamente imperdibile per tutti i cosplayer residenti in toscana, ed italiani in genere, che magari girano abitualmente tutte le fiere di settore.

Nato in territorio giapponese nei primi anni ottanta, il Cosplay è ormai diffuso in tutto il mondo, ed anche in Italia ha un seguito decisamente alto. Il vero cosplayer appassionato, però, lo sappiamo, preferisce omaggiare la sua serie preferita non comprando un costume già fatto, ma cucendolo a mano con pazienza e dedizione, magari ricavando le materie prime da vecchi abiti dismessi. Ecco che, grazie alla fantasia, una vecchia canottiera verde a costine ormai non più usata, insieme ad un paio di shorts marroni e degli occhialetti tondi da sole demodè, magicamente diventano la mise di Lara Croft, protagonista di Tomb Raider, ed un vecchio copritavolo nero un perfetto mantello da vampiro, non c’è limite alla fantasia.