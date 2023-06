Dr. Stone New World: nuova key-visual per la terza stagione

TMS Entertainment, lo studio responsabile di Dr. Stone, ha pubblicato un nuovo poster per Dr. Stone New World, che mostra i personaggi principali della terza stagione.

Con il manga del Dr. Stone già terminato, non è ancora stato confermato quante stagioni aggiuntive avrà l’esclusivo adattamento Dr. Stone New World anime prima della sua conclusione. Sulla base degli eventi che si sono svolti finora e degli eventi che verranno, la stagione 3 sarà indimenticabile per il franchise.

Crunchyroll, che attualmente ospita tutti gli episodi finora, scompone la storia di Senku:

“Diverse migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che trasforma tutta l’umanità in pietra , il ragazzo straordinariamente intelligente e guidato dalla scienza, Senku Ishigami, si risveglia. Affrontando un mondo di pietra e il totale collasso della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo. A partire dal suo fortissimo amico d’infanzia Taiju Oki, che si sono risvegliati nello stesso momento, inizieranno a ricostruire la civiltà dal nulla… Raffigurando due milioni di anni di storia scientifica dall’età della pietra ai giorni nostri, l’avventura di crafting senza precedenti sta per iniziare!”

Il primo anime televisivo ha debuttato a luglio 2019. Crunchyroll ha trasmesso in streaming la prima stagione mentre andava in onda in Giappone. L’anime è stato presentato in anteprima su Toonami nell’agosto 2019.

Shūhei Matsushita (DEEMO Memorial Keys) sostituisce Shinya Iino presso lo studio di ritorno TMS Entertainment. Anche Yuichiro Kido tornerà per scrivere e supervisionare le sceneggiature della serie, e Yuko Iwasa tornerà come character designer.

Boichi (Sun Ken Rock) e Riichirō Inagaki (Eyeshield 21) hanno pubblicato la storia sulla rivista Weekly Shonen Jump a partire dal mese di marzo del 2017. Il manga, terminato in patria con il ventiseiesimo volume nel 2022, è edito in Italia da Star Comics e conta al momento 23 volumi. Ne esiste anche un volume spin-off, Dr. Stone Reboot: Byakuya.