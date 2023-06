Final Fantasy VII Rebirth: nuove informazioni su open world e personaggi

Final Fantasy XVI uscirà a fine mese per PlayStation 5 con una demo in arrivo. Tuttavia, Square Enix non ha dimenticato il suo prossimo grande gioco: Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte della trilogia di Final Fantasy 7 Remake. In un nuovo tweet ufficiale, il regista Naoki Hamaguchi ha risposto a come i giocatori avrebbero viaggiato per il mondo al di fuori di Midgar nel sequel. Di seguito riportiamo la risposta, del director Naoki Hamaguchi, su Final Fantasy VII Rebirth:

I giocatori potranno viaggiare attraverso il vasto e sfaccettato mondo con un alto grado di libertà, sperimentando una miriade di storie diverse lungo la strada.

Inoltre, l’head story and scenario Kazushige Nojima, presenta brevemente la questione di ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla storia del prossimo sequel del gioco di ruolo. Nojima afferma:

I giocatori saranno testimoni di una catena di sviluppi narrativi che si trovano al centro della storia di Final Fantasy VII mentre scoprono il destino di ogni personaggio.

Naoki Hamaguchi sembra indicare meno linearità, anche se resta da vedere quanto i giocatori vedranno del mondo di gioco. Dopotutto, deve pur essere rimasto qualcosa per la terza parte della trilogia. Final Fantasy VII Rebirth è attualmente in sviluppo per PlayStation 5. L’uscita è prevista per l’inverno 2023, anche se Square Enix non ha ancora fornito una data di uscita più concreta. Lo sviluppo sta procedendo abbastanza bene, secondo il productor Yoshinori Kitase, e Square Enix “sta lavorando per fissare una data di uscita”.

Il titolo sarà disponibile esclusivamente su PS5 poiché è l’unica delle console PlayStation a raggiungere le caratteristiche (velocità dell’SSD e la qualità della grafica). L’avventura si svolgerà in un open World dopo la fuga da Midgar e per questo gli sviluppatori necessitavano delle tecnologie migliori per supportare il titolo.

Restate sintonizzato per ulteriori aggiornamenti, anche se un annuncio potrebbe arrivare allo Showcase del Summer Game Fest l’8 giugno.