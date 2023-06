Ishura: rivelati 3 nuovi membri del cas

Lo staff dell’anime creato dello sceneggiatore Keiso e della serie di light novel Ishura – Shin Maou Sensou dell’artista Kureta ha annunciato lunedì tre nuovi membri del cast.

I nuovi membri del cast annunciati sono:

Aoi Yūki (Norea Dunok di Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury) nel ruolo di Kia the World Word

Mamiko Noto (Yui di Hell’s Paradise) nel ruolo di Elea the Red Tag

Rie Takahashi (Megumin ( KonoSuba: An Explosion on this Wonderful World!) nel ruolo di Nihilo the Vortical Stampede

Il cast precedentemente annunciato include:

Yuuki Kaji nel ruolo di Soujiro la spada di salice

nel ruolo di Soujiro la spada di salice Reina Ueda nel ruolo di Yuno l’Artiglio Lontano

nel ruolo di Yuno l’Artiglio Lontano Jun Fukuyama nel ruolo di Ars the Starrider

nel ruolo di Ars the Starrider Akio Ohtsuka nel ruolo di Hargent il Silenziatore

nel ruolo di Hargent il Silenziatore Romi Park nel ruolo di Taren il Punito

nel ruolo di Taren il Punito Sōichiro Hoshi nel ruolo di Dakai la gazza

nel ruolo di Dakai la gazza Showtaro Morikubo nel ruolo di Regnejee le ali del tramonto

nel ruolo di Regnejee le ali del tramonto Sora Amamiya nel ruolo di Curte il cielo limpido

Ishura – Shin Maou Sensou sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Disney+ in tutto il mondo e il sito descrive l’anime così:

In un mondo in cui il Re Demone è morto, una schiera di semidei in grado di abbatterlo ha ereditato il mondo: un maestro schermidore che può capire come eliminare il proprio avversario con un solo sguardo; un lanciere così veloce da rompere la barriera del suono; un ladro viverna che combatte con tre armi leggendarie contemporaneamente; un mago onnipotente che può far nascere i pensieri; e un assassino angelico che infligge morte istantanea. Ansiosi di ottenere il titolo di “Un vero eroe”, questi campioni perseguono ciascuno sfide contro nemici formidabili e scatenano conflitti essi stessi. Inizia la battaglia per determinare il più potente dei potenti.

Il romanzo ha iniziato la serializzazione su entrambi i siti Web Shōsetsuka ni Narō e Kakuyomu nel 2017. Kadokawa ha iniziato a pubblicare la serie in stampa nel settembre 2019. La serie di romanzi ha superato le categorie tankōbon, romanzo e nuovi titoli dell’edizione 2021 di Kono Light Novel ga di Takarajimasha Sugoi! (This Light Novel Is Amazing!) con il maggior numero di voti mai registrato per una serie di light novel nella storia della guida.

Meguri ha lanciato un adattamento manga sul Monthly Shonen Magazine di Kodansha nel marzo 2021.