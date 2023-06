Pro Cycling Manager 2023 Recensione: come si costruisce il successo

Il Giro d’Italia vi manca già e il Tour de France è ancora troppo lontano? Niente paura, ci pensa Pro Cycling Manger 2023 a tenervi compagnia per bene. Del resto, questo il periodo più caldo (non soltanto termometro alla mano, sia chiaro) per tutti gli appassionati di ciclismo, in cui, appunto, si concentrano gli eventi più importanti della stagione professionistica. Nacon e Cyanide lo sanno bene e non è un caso se la release dei suoi due alfieri Tour de France 2023 e, appunto, Pro Cycling Manager 2023 sia arrivata proprio in questo lasso di tempo, notoriamente appassionante e stimolante per tutti gli appassionati delle due ruote. Da grandi appassionati sia di ciclismo sia di titoli manageriali non potevamo che fiondarci sulla versione completa del gioco, dopo averlo ampiamente testato anche in fase di Beta chiusa, destinata alla stampa e dopo aver anche partecipato all’evento di presentazione a orte chiuse della produzione. Inutile però girarci intorno: Pro Cylcing Manager 2023 è un titolo non adatto a tutti, è un prodotto particolarmente focalizzato su determinati parametri e gusti e non potrebbe essere altrimenti. Se non rientrate nelle due categorie di cui vi abbiamo accennato sopra è difficile apprezzare e godere appieno della produzione che, a dirla tutta, tende molto poco la mano ai meno esperti e non vuole quasi mai risultare un prodotto dal facile livello di ingresso, anzi. Se siete curiosi di saper il perché, beh, non vi resta che continuare con la lettura della nostra recensione completa.

Pro Cycling Manager 2023 è una lunga e tortuosa scalata verso la vetta

In precedenza vi parlavamo, non a caso, di livello di sfida elevato e lo vogliamo ribadire e mettere in chiaro ancor di più. Pro Cycling Manager 2023 è un prodotto veramente complesso e lo si capisce sin dalle primissime battute. Una volta selezionata la modalità, tra le due principali che riguardano la gestione “classica” di un Team completo o la Carriera da singolo atleta, il gioco vi butterà subito in un contesto soverchiante, quasi asfissiante, in cui il giocatore è chiamato a gestire praticamente ogni singolo aspetto della sua squadra. Questo non è per forza di cose un problema e, anzi, per alcuni potrebbe essere un punto di forza, ma la realtà dei fatti è che i contenuti a volte sembrano troppo complessi da gestire e troppo numerosi anche avendo tutto il tempo libero e le competenze nel settore di questo mondo. Per intenderci, a differenza di Football Manager, il re incontrastato dei manageriali, Pro Cycling Manager 2023 è molto più esigente e meno “automatico” e lascia pochi scampoli ai giocatori che vogliono approcciarsi a esso in maniera più leggera e casual. Una volta iniziata la stagione, ma in realtà anche prima, il gioco vi mette subito nella condizione di dover passare davvero tanto tempo ad analizzare ogni singolo aspetto del vostro team, con l’obiettivo finale di andare a pianificare un percorso vincente, non per forza immediato, ma comunque completamente affidato al giocatore. Prendere le scelte giuste è dunque un fattore chiave, lo è sin da subito, e non soltanto “dietro alla scrivania”, anzi.

Una volta scesi in pista, infatti, se si decide di non simulare la gara per vedere direttamente i risultati è doveroso sottolineare che bisogna gestire diversi aspetti della corsa, chiaramente per massimizzare il rendimento del proprio team. Durante la corsa è dunque fondamentale dare le giuste istruzioni agli atleti in pista, senza poter lasciare praticamente nulla al caso. Creare il “gruppetto” è quindi una strategie che viene attribuita al giocatore, che può decidere e anzi deve decidere a chi affidare le chiavi del ritmo, chi “preservare” per tentare la fortuna finale e via dicendo. Tutto questo, ovviamente, senza mai dimenticarsi di tenere sotto controllo la resistenza e i parametri di ogni ciclista che come nella controparte reale sono fondamentali nella scelta dell’ affidare a uno o a un altro atleta i diversi ruoli in pista. Nel complesso, tutta la dinamica di gioco funziona molto bene, ma ancora una volta abbiamo avuto la sensazione abbastanza evidente che il tutto sia gestito in maniera troppo “elitario” e complesso, senza grosse possibilità di appellarsi ad aiuti esterni e tutorial vari che, in realtà, pur essendo anche numerosi riescono sempre e soltanto solo in parte ad aiutare i direttori sportivi virtuali durante la loro cavalcata sulle ammiraglie, in coda a un gruppo sempre più difficile da gestire.

Voglio diventare un campione

Discorso in parte diverso per quanto riguarda la modalità Carriera singola, che risulta decisamente più snella rispetto alla classica carriera dedicata alla squadra completa e decisamente più godibile anche dai giocatori più casual. Una volta selezionata la modalità in questione è possibile creare il vostro alter ego virtuale, selezionando ovviamente le sue peculiarità e la sua area di competenza. Che sia un velocista, un passista, un corno man o uno scalatore, ovviamente, il giocatore deve tenere conto di quello, quando serve e dove serve prima di potenziare le statistiche, che risultano anche abbastanza corpose e pensare per dare grande libertà al giocatore. Poco fa vi parlavamo di un sistema più semplificato in questa modalità, ma è giusto chiarire che è sempre importante prendere tante decisioni e al momento giusto per avere un controllo sempre maggiore su quanto avviene in pista. La nuova grafica dei risultati, poi, fa il resto del lavoro, con dati che permettono di avere un’idea più chiara di quanto avviene sulla pista e, di conseguenza, che permettono di agire in maniera più attiva sulla tattica da applicare in base alle situazioni, per migliorare, eventualmente, i piazzamenti futuri.

In generale, comunque Pro Cycling Manger 2023 è un titolo che offre un’esperienza di gioco molto classica, per quanto le novità aggiunte nella versione annuale hanno avuto un buon impatto. Ci viene da pensare alla gestione “reale” del calendario o al restyling parziale dei menù che ha contribuito a rendere l’esperienza di gioco comunque in qualche modo più snella e funzionale e, nei limiti, un minimo più chiara e lineare, per quanto possibile. Il titolo annuale, comunque, fa un grosso passo in avanti in termini contenutistici. Come vi dicevamo anche in fase di provato, infatti, Pro Cycling Manger 2023 può vantare oltre settanta team utilizzabili, oltre 260 corse diverse e un totale di oltre 700 percorsi unici, tra cui, ovviamente, tutte le ventuno tappe del Tour de France 2023, riprodotti perfettamente e nei minimi dettagli. Tutti questi fattori, chiaramente, rendono l’esperienza di gioco più corposa, al di là della modalità selezionata, e ci piacerebbe vedere la stessa cura per questo particolare anche in altri dettagli della produzione.

La veste estetica che non ci meritiamo

L’aspetto sotto il quale Pro Cycling Manger 2023 ha deluso, e in cui continua a deludere il brand in generale, è sicuramente quello tecnico. Esteticamente, infatti, il gioco dedicato alla Grand Boucle ha una veste estetica veramente mediocre, d’altri tempi, e non ci sentiamo di chiudere un occhio facilmente in tal senso. Il motore 3D che spinge la simulazione delle gare è veramente difficile da giudicare, anche perché rende impossibile anche alcune cose importanti sul piano pratico, come la comprensione dei movimenti dei ciclisti o il semplice capire di quale ciclista si tratti quando si osservano i gruppi di atleti. I modelli poligonali continuano, infatti, a essere ripetuti e replicati in maniera praticamente identica gli uni con gli altri e così come accade in Tour de France questo aspetto rende l’esperienza di gioco, nel complesso, veramente deludente sotto questo punto di vista. A ciò si aggiunge anche la presenza di numerosi bug, come pop up e pop in e un frame rate che non è mai veramente solidissimo, due fattori importanti che rendono l’esperienza ancor più complessa dal punto di vista visivo. E, lasciatecelo dire, è veramente un peccato, anche considerando le tantissime licenze di cui il titolo dispone. Quest’anno, infatti, Pro Cycling Manager 2023 si è arricchito con l’aggiunta di tantissimi altri team su licenza ufficiale, tra cui spiccano pezzi da novanta come la Jumbo-Visma, la Ineos-Grenadiers e la UAE Team Emirates e tante altre ancora. A chiudere il cerchio ci ha pensato poi un restyling tecnico sensibile e un sonoro sempre più preciso ed è proprio per tal motivo che ci sentiamo di ammonire gli sviluppatori, perché con un po’ di voglia di fare in più potrebbero creare un sistema veramente vincente.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Cyanide

Publisher: Nacon

Pro Cycling Manager 2023 è un titolo molto particolare. Il capitolo annuale della serie targata Nacon e Cyanide prova a venire in contro ai giocatori, ma non riesce sempre a centrare l’obiettivo. Al netto delle tante mancanze tecniche e di un livello di sfida troppo salato, però, i contenuti presenti sono di buon livello e siamo sicuri che, per gli appassionati di vecchia data, questo capitolo possa risultare uno dei più completi e appaganti sul piano della gestione e della pianificazione, con tantissime cose da fare che, spesso, diventano anche troppe.