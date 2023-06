Persona 3 Reload e 5 Tactica, ecco in quali piattaforme arrivano

Quando Atlus ha presentato Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica al recente Xbox Games Showcase, i due giochi sono stati ufficialmente annunciati solo per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Non un sorpresa dato che si trattava di un evento ospitato da Microsoft. Come previsto, tuttavia, lo sviluppatore giapponese ha ora confermato che entrambi i titoli saranno disponibili anche per piattaforme aggiuntive al momento del rilascio.

La società ha confermato che Persona 5 Tactica verrà lanciato anche per PS5, PS4, Nintendo Switch e Steam oltre a Xbox Series X/S e Xbox One, mentre Persona 3 Reload è stato confermato per essere in sviluppo per PS5, PS4, e Steam. Curiosamente, Nintendo Switch non è stato menzionato come piattaforma per Persona 3 Reload. Anche se ciò sembrerebbe significare che il remake non verrà rilasciato per la piattaforma, potrebbe non essere necessariamente così. Dopotutto, quando Atlus ha annunciato i porting di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal l’anno scorso, è stato solo oltre due settimane dopo il loro annuncio originale che sono stati confermati anche per Switch.

Atlus ha confermato ad IGN che il remake non includerà contenuti aggiuntivi da Persona 3 FES o Portable, anche se saranno inclusi alcuni elementi della storia del capitolo originale. Anche il doppiaggio sarà interamente rifatto da zero e con nuovi attori. Il producer Ryota Niitsuma ha affermato che:

“Quindi, per prima cosa, vorrei menzionare che poiché il concetto di base del remake di Persona 3 era quello di rifare Persona 3, non abbiamo incluso i contenuti FES e Portable. Volevamo davvero lavorare seriamente per ricreare l’esperienza di Persona 3. Abbiamo rifatto praticamente tutto da zero come per Persona 3, la versione originale. Quindi abbiamo nuove voci registrate, abbiamo nuove scene ed eventi. Abbiamo anche musica nuova e arrangiata. Rilasceremo queste informazioni, seguendo tutto. Quindi, per favore, attendo con ansia.”

Persona 3 Reload uscirà a inizio 2024 e al day-one su Xbox Game Pass, mentre Persona 5 Tactica uscirà su il 17/11/2023.