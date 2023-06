Summer Game Fest: annunciato l’evento per il 2024

Il Summer Game Fest tornerà nel 2024, ha annunciato Geoff Keighley. Dopo “un 2023 da record”, l’evento tornerà il prossimo giugno, ha twittato martedì il produttore. Il Summer Game Fest del prossimo anno includerà ancora una volta un evento dal vivo per dare il via ai lavori. Inoltre, sarà nuovamente seguito da Play Days, un evento in anteprima solo su invito per media e influencer, prodotto da iam8bit e tenutosi a Los Angeles. Di seguito l’annuncio:

Dopo un 2023 da record, siamo entusiasti di condividere alcune novità: tornerà a giugno 2024, incluso il nostro evento vetrina dal vivo ospitato da geoffkeighley e anche le Giornate di gioco di @iam8bit. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi.

La vetrina di apertura del Summer Game Fest di quest’anno includeva diversi annunci di nuovi giochi nel corso delle sue due ore di durata, tra cui Prince of Persia: The Lost Crown e Sonic Superstars. Presentava anche il primo gameplay di Alan Wake 2 (trovate qui la nostra anteprima) e Mortal Kombat 1 (qui la nostra Anteprima), l’annuncio della data di uscita di Spider-Man 2, oltre a un nuovo trailer e dettagli di Final Fantasy VII Rebirth. Lo spettacolo è stato seguito da Day of the Devs, una presentazione indipendente che mostrava 15 giochi interessanti da tutto il mondo, e successivamente è arrivata l’ultima presentazione comica di Devolver Digital. Diversi importanti editori hanno anche scelto di tenere vetrine dei prodotti in concomitanza conl’evento, tra cui Microsoft con l’evento di Xbox Games Showcase e Starfield Direct, poi l’Ubisoft Forward e naturalmente il Capcom Showcase.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.