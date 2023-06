Starfield aiuterà la crescita del mercato PC e Xbox Game Pass, afferma Phil Spencer

Starfield, il gioco di ruolo fantascientifico in uscita questo settembre, sarà giocabile gratuitamente se si ha un abbonamento al Game Pass e il capo di Xbox, Phil Spencer, ritiene che la società guadagnerà comunque tantissimo e sicuramente con l’uscita del titolo.

Parlando durante il Giant Bomb al Nite Show dopo l’Xbox Game Showcase, Spencer ha spiegato come l’azienda utilizzi Game Pass per ottenere una migliore copertura per le sue versioni di videogiochi e utilizza l’uscita di Halo 2 come esempio del tipo di decisioni che vengono prese. intorno alle uscite dei videogiochi.

“Diciamo che stiamo per spedire Halo 2. E non lo spediamo su Nintendo, non lo spediamo su Sony. Nessuno mi ha mai chiesto, come funzionano [profitti e perdite] per questo gioco quando non lo vendi ovunque puoi venderlo? Quello che hai fatto sulle console della vecchia scuola è che hai detto, quante console venderai prima del lancio di Halo 2, per quanto tempo quei giocatori rimarranno sulla piattaforma e quanti giochi acquisteranno, e non che rendono più conveniente mantenere il gioco esclusivo per la tua piattaforma?”

Spencer ha poi parlato dell’utilizzo dell’enorme portata che PC e Xbox Game Pass hanno offerto a Microsoft per garantire che Starfield sia nelle mani di quanti più giocatori possibile. Secondo Spencer, la società ritiene che si tratti di espandere la portata dei titoli Microsoft e ritiene che Starfield stimolerà un’ulteriore crescita dell’abbonamento.

“Quando guardo Game Pass, faremo assolutamente soldi con Starfield, toccheremo ferro, questo è il piano. E faremo crescere Game Pass e Xbox sarà una piattaforma migliore sia su PC che su console. Per noi, si tratta di espandere la portata della nostra piattaforma e pensiamo che giochi importanti come Starfield saranno catalizzatori per la crescita di Game Pass su molte piattaforme diverse.”

Microsoft e Bethesda, dopo che l’Xbox Games Showcase si è concluso, hanno rivelato un bel po’ di nuovi dettagli aggiuntivi sull’imminente Starfield: ad esempio il gioco riceverà “molti” DLC post-lancio e dovrebbe presentare il “meno bug” di qualsiasi versione di Bethesda e che il gioco funzionerà a 4K/30 FPS su Xbox Series X.

Starfield arriverà su PC tramite Steam, Xbox Series X|S e al day-one sull’Xbox Game Pass a partire dal 6 settembre 2023.