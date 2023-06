Lies of P: il nuovo gameplay mostra dettagli sulla creazione delle armi, abilità e boss fight

Lies of P continua a creare hype e clamore con ogni sua nuova apparizione su schermo e, dato che ne abbiamo visto un bel po’ negli ultimi giorni e abbiamo ricevuto nuovi dettagli, non sorprende che l’entusiasmo per l’imminente RPG d’azione Soulslike ispirato a Pinocchio sia alto. Alla recente presentazione Xbox Games Showcase Extended, lo sviluppatore Neowiz ha offerto un’altra ampia occhiata al gioco, rivelando una serie di nuovi dettagli.

Lies of P consentirà ai giocatori di creare le proprie armi, con centinaia di opzioni presumibilmente disponibili una volta che ti metti davvero a mescolare e abbinare gli strumenti che avrai a tua disposizione. Oltre a ciò, il combattimento permetterà di usare anche il Legion Arm, un braccio protesico in grado di scatenare abilità speciali, che, a loro volta, consumeranno una barra. I giocatori possono, ovviamente, anche aspettarsi di imbattersi in un sacco di orribili nemici. I burattini si troveranno in abbondanza nell’ambientazione gotica di Belle Epoque del gioco, ma incontrerai anche una varietà di mostruosità, inclusi mostri spaccaossa. Nel frattempo, se un particolare boss dovesse rivelarsi troppo impegnativo, evocare un Wraith per aiutarvi sarà anche un’opzione valida, in vero stile Soulslike.

Anche le meccaniche di progressione sono state dettagliate: Pinocchio sarà in grado di utilizzare ciò che è noto come P Organ, che consentirà ai giocatori di ottimizzare e potenziarsi spendendo una valuta chiamata Quartz per sbloccare nuovi slot. Nel frattempo, Lies of P introdurrà anche meccaniche di scelta e conseguenze che si collegheranno perfettamente con l’ambientazione di Pinocchio: vuoi mentire a un NPC per portargli conforto o vuoi dire loro la fredda dura verità di ciò che è succede nel mondo, la scelta è solo vostra.

Lies of P verrà lanciato il 19 settembre per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. Attualmente è disponibile anche una demo di cui abbiamo il nostro provato.