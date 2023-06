Wild Hearts: in arrivo nuovi aggiornamenti a giugno e luglio

Tramite la pagina Twitter ufficiale di Wild Hearts sono stati annunciati nuovi aggiornamenti in arrivo nel gioco per giugno e luglio. Ricordiamo che nell’ultima versione versione di maggio è stato aggiunto il Kemono Flagello di linfa alfa. Le nuove patch porteranno con sé nuove battaglie kemono Set di armi e armature Missioni aggiuntive.

Il primo dei due aggiornamenti sarà disponibile dal giugno e includerà l’Alpha Venomglider set e missioni aggiuntive; il secondo aggiornamento, in arrivo il 13 luglio, aggiungerà una nuova specie di Kemono, lo Tsukuyomi set e missioni aggiuntive. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Nessuno ormai ricorda più cosa fu a scatenare l’implacabile ira dei kemono. Alimentate dalla disperazione, queste maestose creature che incarnano la forza primordiale della natura seminano morte e distruzione. Per molto tempo nessuno osò sfidare la loro furia, ma un giorno qualcuno venuto da molto lontano riaccese la speranza. Brandisci le armi più letali e sfrutta la potenza degli antichi karakuri per volgere le sorti della battaglia in tuo favore.

Caratteristiche

Affrontate le temibili forze della natura : i Kemono rappresentano la forza primordiale della natura. Fondendosi pian piano con l’ambiente circostante, queste gigantesche creature hanno modificato il paesaggio per sopravvivere.

: i Kemono rappresentano la forza primordiale della natura. Fondendosi pian piano con l’ambiente circostante, queste gigantesche creature hanno modificato il paesaggio per sopravvivere. Esplorate un mondo ispirato al Giappone feudale: scoprite nuovi paesaggi mozzafiato disseminati di antiche strutture che rappresentano la vita quotidiana, le credenze religiose e i conflitti di un villaggio. Attraversate luoghi ispirati alle quattro stagioni ed esplora regioni tanto splendide quanto pericolose. L’inarrestabile avanzata dei Kemono influenzerà le stagioni in modi del tutto inaspettati, rendendo la vostra missione ancora più ardua.

Wild Hearts è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.