GTA Online: San Andreas Mercenaries è finalmente disponibile

In GTA Online da oggi potrete unirvi ai mercenari più spericolati di Los Santos per riprendervi la città in San Andreas Mercenaries. Guida la lotta contro le forze della Merryweather Security vestendo i panni dei Los Santos Angels e scatenati in azioni di guerriglia esplosive e in raid ad alta quota per tutto lo stato. Ecco una panoramica del nuovo aggiornamento:

Charlie Reed ha un CV impressionante: oltre a essere il meccanico aeronautico dell’hangar, è un ex militare con una significativa esperienza nell’assistenza a colpi perpetrati in tutta Los Santos nel corso degli anni. Da tempo lavora anche a un’operazione chiamata Progetto Overthrow, un attacco su più fronti alla Merryweather Security con l’obiettivo di scalzarla per sempre dalla sua posizione dominante. Per come la vede Charlie, la Merryweather sta facendo soldi a palate, per cui derubarla con una serie di raid ad alta quota rappresenterebbe una vittoria sotto ogni aspetto per lui e per la sua operazione di contrabbando. Il Progetto Overthrow prevede sei nuove missioni per 1-4 giocatori, pensate per mettere seriamente alla prova le tue capacità di mercenario con attività di ricognizione e di recupero di prezioso equipaggiamento, audaci salvataggi e attacchi alla ben oliata macchina da guerra che è la Merryweather. Il Progetto Overthrow si avvia dal nuovo terminale operativo del Mammoth Avenger, disponibile sul sito di Warstock Cache & Carry.



Ovviamente le novità per GTA Online non finiscono qui e dal nuovo terminale operativo è possibile avviare anche le tre audaci missioni private delle operazioni degli LSA. Ciascuna di esse fornirà un nuovo completo per il primo completamento e una selezione di obiettivi secondari per rendere il bottino finale ancora più ricco. Tra gli obiettivi secondari: paracadutarsi col favore delle tenebre da un elicottero sul ponte di una portaerei, richiedere un bombardamento e usare un impulso elettromagnetico per mettere fuori uso un’installazione governativa. Le operazioni LSA possono essere avviate anche chiamando Charlie direttamente dal proprio iFruit una volta installato il terminale operativo.

È l’alba di un nuovo giorno per le operazioni di contrabbando: gli hangar sono pronti per essere dotati di nuovi moduli e caratteristiche. All’interno dell’hangar ci sono poi anche alcuni ex colleghi militari di Charlie: per esempio, puoi chiedere al pilota d’elicottero congedato con disonore nonché recente recluta dei Los Santos Angels Rooster McCraw di procurarti delle merci a un prezzo modico. Nella proprietà troverai anche snack e armi raccoglibili gratuitamente per consentirti di approcciare al meglio eventuali combattimenti in vista, mentre se intendi affinare le tue abilità presso la Scuola di volo sarai felice di sapere che è ora comodamente raggiungibile proprio dall’hangar. Quattro nuove missioni di recupero sono state aggiunte al portatile nell’hangar della Free Trade Shipping Co. insieme a tre nuove missioni di vendita.

Il Mammoth Avenger trova nuovi modi per mostrare la propria utilità. Ora non è più necessario disporre di un hangar o di una base operativa per possedere e utilizzare l’Avenger, che può essere consegnato direttamente alla propria posizione tramite la sezione Servizi del menu Interazione. Il terminale operativo è invece una miglioria che consente di accedere al Progetto Overthrow e alle Operazioni dei Los Santos Angels descritti sopra.

Nuove auto saranno aggiunte al vasto repertorio di GTA Online: come la Grott Itali GTO StingerTT (sportiva), Maibatsu Monstrociti (fuoristrada), dagli squadrati e muscolosi fuoristrada Declasse Walton L35 e Vapid Ratel ai furtivi F-160 Raiju (caccia) e Mammoth Streamer216 (aereo a elica) e tanti altri ancora. Il nuovo mitra tattico rappresenta l’apice della tecnologia in fatto di armi da fianco: completamente automatico, caricatore supercapiente, adatto alle sparatorie da veicoli in corsa e di una potenza devastante. Acquistane uno dal Furgone delle armi e senti il peso del futuro nel palmo della tua mano. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale.