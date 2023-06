Diablo Immortal: ecco l’aggiornamento del primo anniversario

Per festeggiare il suo primo anniversario, Diablo Immortal ha reso disponibile un nuovo aggiornamento con tante novità per Sanctuarium. L’aggiornamento include una nuovissima zona con una propria campagna, difficoltà Abisso più elevate, una nuova abilità per ogni classe, un evento PvP a mondo aperto, nuove missioni secondarie e molto altro ancora. Trovate maggiori informazioni sul l blog post dedicato. Di seguito una panoramica:

Culla degli Antichi: a partire dal 15 giugno, i giocatori e le giocatrici potranno imbarcarsi nel prossimo capitolo della campagna principale con missioni secondarie, incarichi e nemici lungo il percorso. In più, ci saranno difficoltà Abisso ancora più elevate per mettere alla prova il coraggio del tuo eroe.

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

