Mortal Kombat 1 sarà giocabile durante l’EVO 2023

Mortal Kombat 1 ( trovate qui la nostra Anteprima) è stata la rivelazione della serie del picchiaduro di NetherReal Studios, preferendo un reboot del franchise piuttosto che continuare con la classica numerazione dei titoli di Mortal Kombat. Il titolo è stato presentato al Summer Game Fest, e di recente ha ottenuto un nuovo gameplay. In precedenza, era stata annunciata anche la data di uscita. Tramite un post sulla pagina ufficiale di Twitter è stato annunciato che MK1 sarà giocabile durante l’evento dell’EVO 2023 che si terrà dal 4 al 6 agosto a Las Vegas. Di seguito il comunicato tramite la pagina ufficiale dell’EVO 2023:

KALLING TUTTI I KOMBATTANTI! Siamo entusiasti di annunciare che Mortal Kombat 1 sarà giocabile pubblicamente per la prima volta all’Evo 2023! Se vuoi mettere le mani sull’ultima iterazione di questo franchise iconico, non vorrai perdertelo. Mortal Kombat 1 porta un volto nuovo alla storia leggendaria di Mortal Kombat mettendo in mostra un mondo completamente nuovo creato dal dio del fuoco Liu Kang. Vedrai volti familiari con nuove storie, rivalità e vittime. Preparati per un nuovissimo sistema di combattimento con una grafica più sorprendente che mai. MK1 uscirà il 19 settembre 2023. E assicurati di mettere alla prova la tua forza contro i tuoi compagni concorrenti nel torneo Mortal Kombat 11 Evo 2023. Evo 2023 si svolgerà dal 4 al 6 agosto 2023 al Mandalay Bay di Las Vegas, NV.

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.