Agatha Christie Murder on the Orient Express: svelate data d’uscita e Deluxe Edition

Il publisher Microids è lieto di annunciare che Agatha Christie Murder on the Orient Express sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 19 ottobre 2023, e svelai contenuti della Deluxe Edition. Ambientato nel 2023, Agatha Christie Murder on the Orient Express rivisita questa storia classica per un pubblico moderno. Rimanendo fedele alla trama principale, vede anche l’aggiunta di ulteriori elementi alla storia per sorprendere e deliziare anche i fan più sfegatati della Regina del Crimine.

La Deluxe Edition sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e includerà:

Il videogioco

Un artbook di 48 pagine

La soundtrack originale in formato digitale

Un segnalibro a forma di biglietto dell’Orient Express

Murder on the Orient Express è stato sviluppato da Microids Studio Lyon, con la direzione artistica di Cédric Peyravernay, un artista francese veterano dell’industria dei videogiochi. Ha lavorato come character designer in progetti importanti come Diablo IV, Prey, Dishonored 2, Dishonored e due episodi della serie Netflix Love, Death + Robots. L’artbook di 48 pagine, disponibile nella Deluxe Edition, presenta alcuni dei lavori di character design dell’artista.

A bordo dell’Orient Express, il leggendario detective Hercule Poirot cerca di risolvere l’omicidio avvenuto sul prestigioso treno, circondato da un cast di personaggi intriganti con i propri segreti e spinti dalle proprie motivazioni. Risolvere il mistero non sarà facile e, attraverso numerosi colpi di scena, i giocatori dovranno usare le loro cellule grigie e le loro abilità di detective per svelare la verità e portarla alla luce. Che si tratti di fan dell’iconico libro o dei film, di amanti dei misteri con delitto o semplicemente di giocatori in cerca di un’avventura emozionante, questo nuovo titolo è adatto veramente a tutti.

Caratteristiche principali:

Fedele, ma migliorato : Il gioco è un adattamento fedele ma migliorato della storia originale, con l’aggiunta di un nuovo personaggio chiamato Joanna Locke . Nei suoi panni sarà possibile uscire dall’ambiente del treno durante i flashback giocabili.

: Il gioco è un adattamento fedele ma migliorato della storia originale, . Nei suoi panni sarà possibile uscire dall’ambiente del treno durante i flashback giocabili. Vesti i panni del leggendario detective Hercule Poirot : Entra nella testa di Hercule Poirot per scoprire mappe mentali e fare deduzioni che aggiungono un ulteriore livello di profondità al gameplay. E non dimenticare i numerosi enigmi con manipolazione di oggetti sparsi in ogni capitolo.

: Entra nella testa di Hercule Poirot per scoprire che aggiungono un ulteriore livello di profondità al gameplay. E non dimenticare i numerosi enigmi con manipolazione di oggetti sparsi in ogni capitolo. Un’avventura ricca di colpi di scena: Preparati a grandi colpi di scena che ti terranno incollato fino alla fine. Murder On the Orient Express è famoso per avere uno dei migliori colpi di scena della storia della letteratura e questo gioco non fa eccezione. Ma questa volta, nel 2023, condurrai le indagini sotto una luce completamente nuova.

Preparati a grandi colpi di scena che ti terranno incollato fino alla fine. Murder On the Orient Express è famoso per avere uno dei migliori colpi di scena della storia della letteratura e questo gioco non fa eccezione. Ma questa volta, nel 2023, condurrai le indagini sotto una luce completamente nuova. Un brillante gioco di investigazione e mistero: Giocando, assumerai i ruoli di Poirot e Joanna, risolvendo enigmi e facendo deduzioni per scoprire la verità dietro l’omicidio. Con una visuale in terza persona, ispezionerai le ambientazioni e parlerai con tutti i protagonisti, cercando indizi e affrontando i sospetti.

Giocando, assumerai i ruoli di Poirot e Joanna, risolvendo enigmi e facendo deduzioni per scoprire la verità dietro l’omicidio. Con una visuale in terza persona, ispezionerai le ambientazioni e parlerai con tutti i protagonisti, cercando indizi e affrontando i sospetti. Completamente doppiato: Il titolo è completamente doppiato in inglese, tedesco e francese.

Agatha Christie Murder on the Orient Express sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 19 ottobre 2023.