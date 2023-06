City Hunter The Movie: Angel Dust nuovo trailer rivela le sigle e la data d’uscita

L’account Twitter ufficiale del nuovo film anime del franchise di City Hunter, City Hunter The Movie: Angel Dust (Gekijо̄ban City Hunter: Tenshi no Namida) ha rivelato la visual principale del film, il trailer completo e l’apertura dell’8 settembre. Il trailer presenta in anteprima i nuovi personaggi del film (e i loro membri del cast), la sigla iniziale “Whatever Comes” e la sigla finale “Get Wild” (la sigla finale della serie anime originale). TM Network eseguirà entrambe le sigle.

I nuovi personaggi e il cast del film includono (immagine sopra, da in alto a sinistra fino a in basso a destra):

Miyuki Sawashiro nei panni di Angie, una produttrice cinematografica straniera. Angie è venuta in Giappone per girare un film del suo gatto che viaggia in tutto il Giappone, ma il gatto è scappato, quindi cerca l’aiuto di City Hunter

nei panni di Angie, una produttrice cinematografica straniera. Angie è venuta in Giappone per girare un film del suo gatto che viaggia in tutto il Giappone, ma il gatto è scappato, quindi cerca l’aiuto di City Hunter Kenyuu Horiuchi nei panni di Shin Kaibara, un leader mercenario segnato dalla battaglia che una volta allevò l’orfano Ryō come un guerriero

nei panni di Shin Kaibara, un leader mercenario segnato dalla battaglia che una volta allevò l’orfano Ryō come un guerriero Tomokazu Seki nei panni di Pirarucu, un membro della squadra di assassini “Wetworks”.

nei panni di Pirarucu, un membro della squadra di assassini “Wetworks”. Subaru Kimura nei panni di Espada, un membro della squadra di assassini “Wetworks”.

I doppiatori di ritorno includono Akira Kamiya nei panni di Ryo Saeba, Kazue Ikura nei panni di Kaori Makimura, Harumi Ichiryūsai nei panni di Saeko Nogami, Tesshō Genda nei panni di Umibozu e Mami Koyama nei panni di Miki. Tornano nel film anche le tre sorelle ladre Kisugi dell’anime Occhi di Gatto. Keiko Toda e Chika Sakamoto stanno tornando dall’anime originale Occhi di Gatto nei panni di Hitomi e Ai. Rica Fukami interpreta Rui. (Toshiko Fujita, che interpretava Rui nell’anime originale, è deceduta a dicembre 2018.)

Il manga City Hunter di Tsukasa Hojo è andato in onda dal 1985 al 1991 e conta 35 volumi, in Italia il manga è stato adattato e pubblicato da Panini Comics. Il manga ha ispirato quattro serie anime televisive, un film anime e diversi speciali video e televisivi tra cui un DVD anime originale del 2015. City Hunter The Movie: Angel Dust commemora il 35° anniversario dell’anime televisivo.