Rocket League: disponibile il crossover con Transformers

Rocket League sarà più di quello che sembra grazie ai contenuti di Transformers disponibili nel gioco. I contenuti di Transformers saranno disponibili dal 14 al 27 giugno. Trovate maggiori informazioni sul blog qui.

L’eroico Autobot Bumblebee sarà disponibile nel negozio di oggetti come auto Bumblebee (con ruote e suono motore abbinati) per 1.600 crediti. Per la prima volta in Rocket League, l’auto Bumblebee avrà quattro animazioni di trasformazione per festeggiare i vincitori nella schermata post-partita, con la possibilità di trovare anche un’animazione speciale per l’MVP. Il bundle Transformers sarà, inoltre, disponibile per 2.500 crediti con auto, suono motore e ruote a tema Bumblebee, esplosione gol Optimus Prime (disponibile anche separatamente per 800 crediti), sfondo giocatore Blueprint Bumblebee e due titoli giocatore a tema Transformers. E non è tutto. L’iconico “Transformers Theme” del 1984 sarà disponibile come inno del giocatore per 300 crediti.

Di seguito una panoramica del titolo:

Rocket League è disponibile su PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.