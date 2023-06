Oshi no Ko: la sigla “Idol” ascoltata più di 200 milioni di volte

“Idol” di YOASOBI, la sigla di apertura dell’adattamento anime del manga Oshi no Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, è stata trasmessa in streaming in Giappone in oltre 200 milioni di volte in nove settimane. Ha stabilito un nuovo record a Billboard Japan per essere la canzone più veloce a superare i 200 milioni di stream.

La canzone detiene anche il record in Giappone per la canzone più veloce a superare i 100 milioni di stream, in cinque settimane. La canzone ha debuttato al numero 1 nella classifica delle canzoni in streaming di Billboard Japan il 19 aprile, la sua prima settimana in classifica dopo che la canzone ha debuttato in digitale il 12 aprile. Akasaka, l’autore originale di Oshi no Ko ha scritto il racconto “45510”, che è servito come base per la canzone “Idol” di YOASOBI.

Daisuke Hiramaki (Selection Project) e Chao Nekotomi (Love is Like a Cocktail) dirigono la serie presso Doga Kobo. Jin Tanaka (The Misfit of Demon King Academy) si occupa degli script della serie. Kanna Hirayama (Rent-A-Girlfriend) disegna i personaggi. Queen Bee esegue la sigla finale “Mephisto”.

Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) e Yokoyari (Scum’s Wish) hanno lanciato il manga sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha nell’aprile 2020. Il servizio MANGA Plus di Shueisha sta rilasciando il manga in inglese in digitale. Akasaka ha recentemente pubblicato un racconto per la serie intitolata “45510” che guarda l’idolo Ai da una prospettiva diversa.

Il manga ha vinto il primo posto al settimo “Next Manga Awards” (Tsugi ni Kuru Manga Taishō) nel 2021, e ha vinto anche nella categoria Best General Manga nella 46a edizione dei Kodansha Manga Awards lo scorso anno. La serie è stata nominata per il 26° Annual Tezuka Osamu Cultural Prize lo scorso anno, ed è stata anche nominata per il 14° e 15° Manga Taisho Awards. Il manga si è classificato al settimo posto nella lista dei primi 20 manga per lettori maschi nell’edizione 2022 di Kono Manga ga Sugoi! di Takarajimasha!. Il manga ha oltre 3 milioni di copie in circolazione.