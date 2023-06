Forza Motorsport: tutte le novità sulla modalità carriera, richiesta connessione internet sempre attiva

Forza Motorsport ha avuto una presenza piuttosto discreta al recente Xbox Games Showcase, con un breve trailer che evidenziava le cover car del gioco e la data di lancio di ottobre. Lo sviluppatore Turn 10 Studios, tuttavia, ha confermato in precedenza che avrebbe rivelato nuovi dettagli sulla modalità carriera del gioco con una demo imminente, che potete trovare in basso un nuovo lungo video gameplay che mostra uno straordinario gameplay 4K/60 FPS.

Non sorprende che Forza Motorsport sia stato progettato intorno all’amore della serie per le auto, con Turn 10 Studios che enfatizza il nuovo ciclo “livello, costruzione, dominio” del gioco, che comprenderà la ricerca di un’auto che vi piace, la personalizzazione e il miglioramento dell’auto nel modo in cui preferiate, per poi portarla in pista per sfrecciare. La modalità carriera del gioco prenderà il nome di Builders Cup, vedrà l’uscita diretta di nuove auto e piste, una novità per la serie, con Turn 10 che cerca di emulare il panorama in continua evoluzione del mondo automobilistico. Pertanto, un flusso di nuovi contenuti comporterà cambiamenti e cambiamenti costanti nella Builders Cup. Nel frattempo, i giocatori potranno partecipare a più serie di corse, che ti incaricheranno di prendere un’auto, livellarla, costruirla e arrivare fino alla fine di quella serie. Ogni evento della Builders Cup includerà anche una sessione di prove libere, in cui potrete guidare liberamente per testare i limiti della tua auto e giudicare come si comporterà su quella particolare pista. Per quanto riguarda le meccaniche di progressione, queste arriveranno sotto forma del sistema Car Mastery. Ogni volta che farete una curva, il gioco attiverà un cronometro che misurerà il tempo e in base al quale ti verranno dati anche Car XP, il che significa che la tua auto ora salirà di livello in tempo reale, curva dopo curva.

C’è anche il nuovo sistema Challenge the Grid, che vi permetterà di armeggiare con vari parametri, tra cui il punto di partenza, la difficoltà dell’IA e altro, per ottenere pagamenti più alti o più bassi alla fine della gara. Venendo alle corse stesse, Turn 10 afferma di aver apportato grandi progressi alla tecnologia AI Drivatar, grazie alla quale gli avversari ora saranno molto più veloci e senza l’uso di cheat o hack. Sono stati apportati miglioramenti anche alla fisica, così come alle sospensioni, al peso e alla modellazione aerodinamica. Dopo aver terminato ogni evento nella Builders Cup i giocatori potranno anche equipaggiare la propria auto con tutti i nuovi aggiornamenti che hanno sbloccato, cosa che avverrà su una nuova schermata di costruzione dell’auto. Turn 10 afferma che Forza Motorsport sta dedicando una rinnovata attenzione alla costruzione di auto piuttosto che all’acquisto, il che significa che la personalizzazione e la costruzione dei tuoi veicoli saranno una componente fondamentale dell’esperienza.

Turn 10 Studios ha confermato che Forza Motorsport richiederà una connessione a Internet permanente. Durante un recente flusso mensile di Forza, il direttore creativo Chris Esaki ha rivelato che sebbene ci saranno alcuni aspetti del gioco a cui i giocatori potranno accedere offline, come il gioco libero, in generale il gioco richiederà una connessione Internet sempre attiva. Chris Esaki ha affermato:

“Il gioco è stato progettato per adattarsi facilmente e aggiungere nuovi contenuti nel tempo, e questo è davvero per garantire un’esperienza equa e sicura ovunque nel gioco. Qualsiasi progresso nel gioco verrà archiviato sui nostri server per supportare l’integrità dell’esperienza di gioco complessiva. E ci sono opzioni per giocare offline, quindi cose come Free Play sono sempre disponibili. Ma qualsiasi progresso richiede una connessione online.”

Forza Motorsport sarà disponibile dal 10 ottobre su PC e Xbox Series X/S, anche via Game Pass.