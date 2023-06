Gord: annunciata la data di uscita

Team17 Digital e Covenant.dev hanno annunciato che Gord, gioco di strategia dark fantasy, uscirà dall’ombra e sarà disponibile dall’8 agosto su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Gli avventurieri e gli appassionati di strategia possono da ora preordinare la loro copia per tutte le piattaforme. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Ad aprile è stato pubblicato un altro gameplay.

I preordini dell’edizione fisica per console e quelli per l’edizione digitale su Steam consentiranno di sbloccare lo scenario aggiuntivo “Hold Your Ground” per la modalità Scenari personalizzati del gioco, una colonna sonora digitale e un art book digitale. I preordini digitali per console riceveranno solo lo scenario “Hold Your Ground”. Creato da un team che vanta ex sviluppatori di Frostpunk e The Witcher 3, Gord è un gioco di strategia dark fantasy per giocatore singolo in cui per sopravvivere bisogna costruire, ma per prevalere bisogna conquistare l’oscurità oltre i cancelli. I giocatori dovranno completare missioni potenzialmente mortali in questo mondo dark fantasy, gestendo al contempo una popolazione le cui storie personali e il cui benessere possono decidere il destino dell’intera tribù. Chi non può aspettare il lancio per mettersi alla prova nello spietato mondo di Gord, fatto di bestie orribili e di una ricca storia ispirata ai racconti popolari slavi, può provare la demo (esclusivamente in lingua inglese) che sarà disponibile la prossima settimana, dal 19 al 26 giugno, durante lo Steam Next Fest. Al lancio del gioco saranno disponibili altre lingue, tra cui polacco, tedesco, spagnolo (europeo e latinoamericano), cinese (semplificato e tradizionale), russo, francese, italiano, giapponese e coreano.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.