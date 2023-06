The Rising of the Shield Hero 3: riceve un’anteprima mondiale

Lo staff dell’anime The Rising of the Shield Hero Stagione 3 ha annunciato mercoledì che l’anime terrà un tour in anteprima mondiale in cinque paesi: Stati Uniti, Francia, Germania, Canada e Giappone.

A partire dalla prima mondiale precedentemente annunciata all’Anime Expo di Los Angeles il 3 luglio, l’anime sarà proiettato anche a Parigi, in Francia, e ad Austin, in Texas, a luglio. Il tour si dirigerà a Mannheim, in Germania e a Toronto, in Canada, ad agosto, e poi a Tokyo, in Giappone, ad ottobre.

Hitoshi Haga, che ha realizzato lo storyboard di cinque episodi e diretto quattro episodi della prima stagione dell’anime, è il nuovo regista della terza stagione. È il terzo regista della serie dopo Takao Abo della prima stagione e Masato Jinbo della seconda stagione. Keigo Koyanagi continua a scrivere e supervisionare le sceneggiature della serie. Kevin Penkin torna anche per la musica e Kinema Citrus torna per la produzione di animazione. Franziska van Wulfen e Sana Komatsu si uniscono a Masahiro Suwa nel disegnare i personaggi, e il direttore dell’animazione capo delle stagioni precedenti Kōta Sera è ora accreditato per aver collaborato ai disegni

The Rising of the Shield Hero 2, la seconda stagione della serie anime The Rising of The Shield Hero, è stata presentata in anteprima sul canale AT-X il 6 aprile 2022. L’anime era stato precedentemente posticipato, poiché inizialmente era previsto per la premiere in ottobre 2021. Crunchyroll sta trasmettendo l’anime insieme alla messa in onda. La serie anime The Rising of The Shield Hero è stata presentata per la prima volta con uno speciale di due ore a gennaio 2019 ed è andata in onda per 25 episodi. Crunchyroll ha trasmesso in streaming la serie mentre andava in onda in Giappone.

J-Pop sta pubblicando l’adattamento del manga di Aiya Kyu in italiano. L’editore descrive il primo volume dei romanzi:

Naofumi Iwatani, un otaku poco carismatico che trascorre le sue giornate tra giochi e manga, si ritrova improvvisamente convocato in un universo parallelo! Scopre di essere uno dei quattro eroi equipaggiati con armi leggendarie e incaricati di salvare il mondo dalla sua distruzione profetizzata. Come Eroe dello Scudo, il più debole degli eroi, non tutto è come sembra. Naofumi è presto solo, senza un soldo e tradito. Senza nessuno a cui rivolgersi e nessun posto dove scappare, gli rimane solo il suo scudo. Ora, Naofumi deve crescere per diventare il leggendario Eroe dello Scudo e salvare il mondo!