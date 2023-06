Tonikawa: Over The Moon For You riceverà una nuova short-series

Warner Bros. Discovery Japan ha annunciato Tonikaku Kawaii Joshi Kō-hen (TONIKAWA: Over The Moon For You ~High School Days~ o letteralmente Tonikaku Kawaii Girls’ High School Arc), un nuovo anime di quattro episodi della serie TONIKAWA: Over The Moon For You La società ha anche rivelato la key visual, il video teaser, il cast, le sigle e il debutto del 12 luglio del nuovo anime.

Il cast del nuovo anime include:

Ayane Sakura nel ruolo di Kaguya Gekko

nel ruolo di Kaguya Gekko Rika Nagae nel ruolo di Yaiba Shirogane

nel ruolo di Yaiba Shirogane Coco Hayashi nel ruolo di Haru Miyako

nel ruolo di Haru Miyako Hina Yomiya nel ruolo di Mishio Usa

nel ruolo di Mishio Usa Ayane Matsuda nel ruolo di Hotaru Kurenai

nel ruolo di Hotaru Kurenai Hitomi Ueda nel ruolo di Hakase Inukai

nel ruolo di Hakase Inukai Kaori Maeda nel ruolo di Jessie Nikotama

La doppiatrice Saori Hayami esegue la sigla di apertura “plan” e Akari Kitō, che interpreta Tsukasa Yuzaki nella serie, esegue la sigla finale “Guru Guru Live”.

La commedia segue un ragazzo di nome Nasa che incontra una ragazza “generalmente carina” di nome Tsukasa il giorno degli esami di ammissione al liceo, e si innamora immediatamente di lei. Nasa confessa i suoi sentimenti, ma la sua risposta è che uscirà con lui solo se si sposeranno. Anni dopo, nel giorno del 18° compleanno di Nasa, improvvisamente sembra che si sposerà. Inizia così lo stile di vita da sposini di Nasa e Tsukasa.

Il nuovo anime è incentrato sul protagonista della serie Nasa, a cui viene chiesto dal suo insegnante di scuola media di tenere una lezione in una scuola superiore per sole ragazze. Gli studenti finiscono per chiedere consiglio alla Nasa sui loro problemi d’amore. D’altra parte, Tsukasa finge di essere superiore, ma in realtà è nervosa sapendo che Nasa è circondata da giovani ragazze delle superiori.

Hata ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan a febbraio 2018. Shogakukan pubblicherà il 24° volume del manga il 16 giugno.