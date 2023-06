App di giochi: Monopoly Go, Roblox e gli altri. Ecco i trend del momento

Tra le tante attività che i nostri dispositivi mobili ci permettono di compiere ogni giorno, certamente tra le preferite c’è quella dell’intrattenimento. Sono infatti innumerevoli le app di giochi presenti sugli store di Android e iOS con tantissime categorie a disposizione, dai giochi rompicapo agli FPS, dai classici giochi da tavolo in versione digitale agli e-sports. Ma ci sono anche i giochi di carte, slot, poker e blackjack, tutto quanto emerge navigando tra le pagine di un casino su Internet e varie sale da gioco digitali. In totale sono circa mezzo milione i giochi scaricabili dai due principali store di app dell’universo mobile. Questo numero offre l’idea di quanto il settore del gaming sia importante per le aziende e gli sviluppatori di app per l’intrattenimento che vivono anche momenti di grande successo. Ci sono infatti dei giochi che sono da sempre sulla cresta dell’onda e sono dei must per ogni giocatore e altri che fanno parte di quei “titoli del momento”, tra i più scaricati e in cima alle classifiche dei più apprezzati.

Monopoly Go

Il gioco in cima alle classifiche degli store è Monopoly Go, il celebre gioco da tavolo che fa capolino sugli smartphone e tablet in una versione digitale. Nel gioco sono presenti tutti gli elementi classici dell’avventura più giocata dagli italiani e non solo per decenni da tante generazioni, con in più naturalmente animazioni in alta qualità e la novità di poter collaborare tra i giocatori per guadagnare denaro e ricompense. Ovviamente l’obiettivo resta sempre lo stesso: accumulare ricchezze e mandare sul lastrico gli avversari costruendo case e alberghi, raccogliendo proprietà e magari con un pizzico di fortuna da parte delle carte “probabilità” e “imprevisti”.

Roblox

Roblox è una novità che sta spopolando tra i giovanissimi. Si tratta di una serie di minigiochi all’interno del gioco principale. È un Massively Multiplayer Online Game gratuito che si basa sulla costruzione di mondi in stile Minecraft. Grazie ad esso ci si deve costruire il proprio mondo virtuale ed esplorare quelli già esistenti creati da altri giocatori. Attraversando questi mondi si dovranno raccogliere diversi tipi di risorse utili per costruire tutto quello che si desidera, ma anche personalizzando il proprio personaggio e combattendo contro altri giocatori.

Triple Tile

Triple Tile si trova al secondo posto delle classifiche dei giochi più scaricati ed è un gioco puzzle intrigante ed avvincente. È un gioco di mahjong in sostanza ma giocato attraverso set tripli dove è necessario avere una certa dose di memoria e di calma e un cervello abbastanza allenato. Scopo del gioco è quello di eliminare le tessere presenti sul tabellone entro un certo tempo stabilito dall’app così da concludere il quadro e passare al livello successivo.

2248: Number Puzzle Games

Molti lo vedono come pubblicità su altri giochi, altri l’hanno trovato, scaricato e non ne fanno più a meno. 2248 Puzzle Game è un gioco semplice, basato su una grafica minimalista ma moderna della categoria dei giochi rompicapo. Lo scopo del gioco è quello di collegare le stesse tessere con lo stesso numero così da fonderle insieme e realizzare tessere con un numero più alto, a loro volta da unire insieme a quelle con lo stesso numero. E così via. Un gioco dove serve una mente agile e allenata e una memoria di ferro.