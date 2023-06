Street Fighter 6: ecco l’Accolades Trailer

È facile dimenticare che Capcom ha abbandonato uno dei migliori giochi del 2023 dopo il recente e terribile Capcom Showcase. Ciononostante, Street Fighter 6 è disponibile per PS4, PS5, PC e Xbox Series X/S, ed è piuttosto buono, avendo venduto oltre un milione di unità in cinque giorni. Per celebrare il successo di critica è stato pubblicato un nuovo Accolades Trailer.

Street Fighter 6 presenta 18 personaggi, dai nuovi arrivati come Kimberly e Manon ai veterani come Ryu e Chun-Li (Luke si trova nel mezzo). Oltre al Fighting Ground, dove si trovano la modalità Arcade, la nuova Battaglia estrema e le partite casuali e classificate, c’è il World Tour. La nuova modalità Storia vede i giocatori impegnati in città aperte per combattere contro chiunque, salire di livello e imparare dai leggendari Guerrieri del Mondo.

Chi preferisce giocare online può utilizzare il nuovo Battle Hub per affrontare altri giocatori in una sala giochi virtuale (completa di alcuni titoli retrò come Final Fight e Street Fighter 2).