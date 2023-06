Xbox Games Showcase Extended: recap dell’evento

Ieri 13 giugno si è tenuto l’Xbox Games Showcase Extended, “estensione” dello showcase andato in scena un paio di sere prima insieme allo Starfield Direct. Presentato da Tina Amini di Xbox sono stati fatti nuovi annunci e mostrati dettagli dietro le quinte con i team di sviluppo di Ninja Theory (Senua’s Saga: Hellblade II), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) e Obsidian (Avowed), oltre a un’intervista speciale con Keanu Reeves per Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Vediamo più nel dettaglio, tradotto dal post ufficiale sul sito Xbox (qui invece il link della live completa):

Approfondimenti per sviluppatori

Avowed: Un’immersione più profonda nel trailer dello showcase

Chi desidera saperne di più su Avowed è invitato a unirsi a noi mentre parliamo con Carrie Patel, Game Director di Avowed, che ci presenta per la prima volta le Terre Viventi, un’isola misteriosa piena di avventure e pericoli nel mondo fittizio di Eora. Scoprite Kai, il primo compagno presentato al giocatore, e scoprite di più sulle vostre avventure nel prossimo RPG fantasy in prima persona di Obsidian Entertainment.

Piattaforme: Xbox Series X|S, Windows, Steam, Xbox Cloud Gaming – Disponibile al day one con Xbox Game Pass e PC Game Pass

Scoprire Towerborne

Scoprite il dietro le quinte di Towerborne, la nuova avventura di Stoic, i creatori della Banner Saga. Scoprite dal team di sviluppo cosa ha ispirato Stoic a realizzare Towerborne, oltre a maggiori dettagli sullo stile artistico, la stagionalità e la storia. Un nuovo filmato di gioco mostra il viaggio del giocatore da The Belfry alla mappa del mondo e poi al combattimento. Scopri come le combo possono rendere il tuo Asso ancora più potente in battaglia e il multiplayer permette agli amici di unirsi al divertimento. Towerborne ha qualcosa per tutti e le stagioni porteranno ancora più contenuti dopo il lancio. Guardate per saperne di più e iscrivetevi oggi stesso al Towerborne Insiders Program!

Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, Xbox Cloud Gaming – Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass e PC Game Pass

Phil Spencer si unisce a Thunder Lotus per un approfondimento sul gameplay di 33 Immortals

“Ogni anno, nel nostro Showcase, c’è un gioco che mi colpisce, qualcosa che mi interessa molto. Quest’anno abbiamo annunciato 33 Immortals di Thunder Lotus”. Così ha esordito il capo di Xbox Phil Spencer in un Let’s Play molto speciale di questo nuovo gioco d’azione dai creatori di Spiritfarer. Spencer è stato raggiunto da due sviluppatori di Thunder Lotus… e da altri 30 giocatori per fare un tuffo in questo nuovo roguelike profondamente insolito. Hanno discusso del passaggio dall’uscita di Spiritfarer a un’esperienza molto diversa, di come si crea un gioco cooperativo per 33 giocatori e di molto altro ancora.

Piattaforme: Xbox Series X|S, Windows, Xbox Cloud Gaming – Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass e PC Game Pass

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty offre un gameplay esclusivo e un’intervista a Keanu Reeves!

Un filmato esclusivo di CD Projekt Red ha mostrato il mercato nero di Dogtown, una delle tante location da scoprire in Phantom Liberty, la prossima espansione di Cyberpunk 2077. Il Quest Director Paweł Sasko ha presentato ai giocatori i venditori cromati che vendono la loro merce qui e ha dato qualche informazione in più su ciò che i giocatori possono aspettarsi dall’espansione. In seguito, Keanu Reeves si è unito a noi per un’intervista, condividendo i suoi pensieri (e quelli di Johnny Silverhand) su Dogtown, il suo sovrano Colonnello Hansen, l’agente segreto Solomon Reed e altro ancora.

Piattaforme: Xbox Serie X|S

High on Life riceve un DLC horror-comico: High on Knife

Squanch Games ha mostrato High on Knife, un’espansione DLC per l’acclamato High on Life. Portando il gioco in una direzione horror-comica, High on Knife ha come protagonista Knifey, l’arma da mischia assetata di sangue doppiata da Michael Cusack. Il trailer mostra nuovi personaggi, nemici e biomi e ci presenta anche un nuovo personaggio/arma. Si tratta di Harper, la nuova arma dell’universo di High on Life, doppiata da Sarah Sherman (“Saturday Night Live”)! Per saperne di più su High on Knife, consultate il nostro articolo completo.

Piattaforme: Xbox Serie X|S, Xbox One, Windows

Lies of P viene approfondito e mostra un nuovo gameplay

Neowiz ha appena dato un’occhiata esclusiva a Lies of P durante l’Xbox Extended Showcase di oggi, mettendo in evidenza alcune delle caratteristiche principali che sono uniche del gioco. Ai fan sono stati mostrati contenuti inediti che hanno permesso di dare un’occhiata più da vicino al sistema di combinazione delle armi, alle Legion Arms e all’Organo di P, solo per citarne alcuni. Seguite il gioco su Twitter, Facebook e TikTok, o unitevi alla comunità sul server ufficiale Discord per gli ultimi aggiornamenti. Inoltre, mettete alla prova il vostro coraggio con la demo, disponibile ora!

Piattaforme: Xbox Series X|S, Windows – Disponibile al primo giorno con Xbox Game Pass e PC Game Pass

Uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell’espansione di Microsoft Flight Simulator – Dune

Il capo del team di Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, il conduttore Parris Lilly e il designer di produzione del franchise cinematografico di Dune, vincitore di un premio Oscar, Patrice Vermette, ci hanno portato dietro le quinte di Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion e ci hanno fornito dettagli entusiasmanti su questo aggiornamento gratuito dei contenuti.

Senua’s Saga: Hellblade II – Dietro le quinte dell’ultimo trailer

Ninja Theory ci porta dietro le quinte di Senua’s Saga: Hellblade II, esplorando il modo in cui l’uso della performance capture sta portando in vita la storia di Senua. Dagli umili inizi in una sala riunioni riconvertita, a una fase di performance capture all’avanguardia nel loro studio di Cambridge, Ninja Theory mira a sospendere l’incredulità e a farvi sprofondare nel mondo e nella storia di Senua.

Piattaforme: Xbox Series X|S, Windows, Xbox Cloud Gaming e Steam – Disponibile al day one con Xbox Game Pass e PC Game Pass

Nuovi reveal

Gli esoscheletri varianti e il Savage Gauntlet portano ancora più personalizzazione e possibilità di scelta per i giocatori in Exoprimal

Attenzione, Exofighters – nuove varianti di Exosuits sono state approvate per l’uso nei wargames! Rivelate in dettaglio durante l’Xbox Games Showcase Extended, queste varianti “Alpha” cambiano il modo di giocare di ogni tuta. Inoltre, il direttore di Exoprimal, Takuro Hiraoka, ha presentato un’ulteriore modalità cooperativa ad alta velocità, Savage Gauntlet. Questa modalità richiede ai giocatori di completare le missioni in modo efficiente piuttosto che gareggiare contro un’altra squadra, offrendo ai giocatori un nuovo modo di testare le loro abilità contro le orde di dinoidi. Infine, a breve inizierà un’ulteriore Open Beta Test – potete saperne di più qui su Xbox Wire! Consultate il sito ufficiale di Exoprimal per maggiori dettagli sull’orario di inizio nella vostra regione.

Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Cloud Gaming – Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass e PC Game Pass

The First Descendant annuncia la beta crossplay

The First Descendant, uno sparatutto in terza persona di nuova generazione, ha rivelato un trailer di gioco inedito per la serie Xbox e ha annunciato una beta crossplay. Con una grafica di alta qualità sviluppata con l’Unreal Engine 5, presenta combattimenti con i boss divertenti e strategici attraverso la cooperativa a 4 giocatori, personaggi unici, emozionanti sparatorie e saccheggi. Disponibile su PC e console, tra cui Xbox Series X|S e Xbox One, The First Descendant Crossplay Beta inizierà martedì 22 agosto 2023 e durerà una settimana, fino a lunedì 28 agosto 2023.

Piattaforme: Xbox Serie X|S, Xbox One, Windows

Mash-up di mech, Go Mecha Ball in arrivo su PC e Xbox all’inizio del 2024

Preparatevi a rotolare, sparare e sfrecciare in una stravaganza roguelite ricca di azione in Go Mecha Ball, in arrivo in esclusiva per PC e Xbox all’inizio del 2024 dal supergruppo indie Whale Peak Games e Super Rare Originals! Passate da un mech ambulante armato di pistola a un’agile palla rotante mentre vi fate strada attraverso quattro mondi diversi, pieni di glitch arrabbiati, battaglie contro i boss e strumenti e ostacoli sempre più stravaganti! Sbloccate diverse dozzine di nuove armi, abilità e potenziamenti insieme a quattro mech unici, in un’esplosione senza fine di azione acrobatica e incisiva che inaugura una nuova generazione di platform roguelite basati sulla fisica e sul 3D!

Piattaforme: Xbox Serie X|S, Windows, Game Pass

The Lamplighters League mostra altri aspetti della sua ambientazione alternativa degli anni ’30

Sviluppato da Harebrained Schemes, i creatori della Trilogia Shadowrun e di BattleTech, The Lamplighters League è un’originale avventura pulp ambientata in un’epoca alternativa degli anni ’30, che sfida i giocatori a usare un mix di infiltrazione in tempo reale, combattimento tattico a turni e gestione della squadra per sventare i piani della Corte dei Banditi, un culto tirannico sul punto di dominare il mondo. Il meglio del meglio è scomparso, quindi ora tocca al meglio del peggio! The Lamplighters League sarà disponibile dal 3 ottobre di quest’anno.

Piattaforme: Xbox Serie X|S, Windows, Xbox Cloud Gaming – Xbox Game Pass e PC Game Pass

Lightyear Frontier mostra il suo allevamento multigiocatore basato sui mech

Unisciti a Kelly, Carolina, Sebastian e Anita per avviare la loro fattoria sulla Lightyear Frontier, con un nuovo design del mech! All’inizio di una nuova alba, segui i loro viaggi mentre si dividono per i diversi compiti. Nel corso della giornata, si riuniranno per raccogliere risorse, coltivare colture aliene, costruire edifici ed esplorare le terre selvagge della Frontiera. Durante le loro esplorazioni, scoprono un’antica struttura nascosta, alla ricerca di risposte alle domande sul passato del pianeta. Quale storia racconterà questo inquietante monolite?

Piattaforme: Xbox Series X|S, Windows, Xbox Cloud Gaming – Disponibile al day one con Xbox Game Pass e PC Game Pass

Il gioco horror di culto Phasmophobia arriverà presto su Xbox

Phasmophobia arriverà su Xbox Series X|S nell’agosto 2023. Phasmophobia è un gioco horror psicologico per 4 giocatori, in cooperativa online. Tu e la tua squadra di investigatori del paranormale entrerete in luoghi infestati da attività paranormali e cercherete di raccogliere quante più prove possibili. Usate il vostro equipaggiamento da caccia ai fantasmi per trovare e registrare le prove da vendere a una squadra di rimozione dei fantasmi.

[email protected] svela 10 giochi in arrivo su Game Pass

Un montaggio di [email protected] ha mostrato 10 nuovi giochi in arrivo attraverso il nostro programma indie, tutti in arrivo su Game Pass il giorno del lancio di Xbox. I giochi inclusi sono: Galacticare, Techtonica, Another Crab’s Treasure, The Wandering Village, Neon White, Harold Halibut, Mineko’s Night Market, The Bookwalker, Sea of Stars e Little Kitty, Big City.

All’inizio di quest’anno abbiamo annunciato l’[email protected] Developer Accelerator Program, con la missione principale di dare vita a giochi di creatori sottorappresentati attraverso finanziamenti, supporto e altro. Oggi, nell’Xbox Games Showcase Extended, abbiamo mostrato 11 dei giochi che hanno già partecipato al programma: Despelote, Drag Her!, El Paso, Elsewhere, Stray Gods: The Roleplaying Musical, Naiad, Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To, Island of Winds, Sonzai, Psychroma, Botany Manor e Slime Heroes. Per saperne di più su ognuno di essi e sulle persone che li hanno realizzati, consultate il nostro resoconto completo su Xbox Wire.

Aggiornamenti in arrivo

The Elder Scrolls Online – Perché questo è il momento perfetto per i nuovi giocatori per scoprire Necrom

Il Direttore Creativo di The Elder Scrolls Online, Rich Lambert, e il Direttore Artistico, CJ Grebb, mostrano il filmato dell’ultimo capitolo di Necrom e illustrano tutti i motivi per cui vale la pena di provare ESO e l’ultimo capitolo, sia per i nuovi giocatori che per quelli che lo hanno già fatto. The Elder Scrolls Online: Necrom è ora disponibile su PC/Mac e sarà lanciato su console il 20 giugno 2023. Scopri perché Necrom è il momento perfetto per entrare nel gioco per i nuovi giocatori su Xbox Wire.

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Game Pass (gioco base)

Fallout 76 – Trailer di Once in a Blue Moon

Radunatevi intorno al fuoco e guardate il nuovo trailer di Bethesda Games Studio per il prossimo aggiornamento di Fallout 76, Once in a Blue Moon, che verrà lanciato il 20 giugno su tutte le piattaforme. Affronta due nuovi eventi pubblici, Safe and Sound e Beasts of Burden, scopri il Diavolo Blu e l’Ogua, due nuovi criptidi avvistati in Appalachia e molto altro in questo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Fallout 76. Per saperne di più su tutti gli annunci più recenti di Fallout 76, visitate Xbox Wire.

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Game Pass

Hi-Fi Rush – Arcad Challenge! Update!

Tango Gameworks ha rivelato che il gioco di successo Hi-Fi Rush riceverà nuovi contenuti il mese prossimo, con l’Arcade Challenge! Update! Questo aggiornamento includerà una serie di nuovi contenuti, tra cui due nuove modalità di gioco: BMP RUSH! e Power Up! Tower Up!, con nuove musiche e una serie di nuove personalizzazioni per i giocatori e attacchi speciali. L’aggiornamento Arcade Challenge! arriverà il 5 luglio, gratuitamente per tutti i giocatori che già possiedono il gioco. Hi-Fi Rush è disponibile da oggi su Xbox Series X|S e PC.

Piattaforme: Xbox Serie X|S, Windows, Game Pass