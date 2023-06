Elio: trailer e poster del nuovo film d’animazione Disney e Pixar

La spettacolarità dell’universo tornerà nelle grandi Sale nel 2024 con l’uscita di Elio, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Disney e Pixar, del quale sono da poco stati svelati teaser trailer e poster.

Il titolo del film prende il nome dal protagonista, Elio, un bambino undicenne senza amici e con una fervida immaginazione che viene trascinato nello spazio, a causa di un semplice fraintendimento, per rappresentare il pianeta Terra, o meglio la Uh-Terra, in qualità di ambasciatore all’interno di un’organizzazione interplanetaria.

Per evitare che la sua memoria venga cancellata, e nel tentativo di vivere al meglio questa nuova avventura, il ragazzo dovrà fingere di essere chi in realtà non è, provando ad affrontare con coraggio e spirito tutte le prove che questa avventura proverà a mettergli davanti nel tentativo di stringere alleanze intergalattiche, e magari evitare che il pianeta Terra possa essere minacciato da una possibile guerra interplanetaria.

Lo stile di animazione di questo lungometraggio ci ricorda moltissimo Turning Red, mentre la trama del film sembra ripercorrere i passi di Lilo & Stitch, quarantaduesimo Classico Disney; lo ricordano infatti le immagini coloratissime dello Spazio, edifici e strutture futuristiche che ricordano molto quelle del Classico Disney – l’immagine della presentazione di Elio al concilio intergalattico sembra quasi la sala del processo del Dottor Jumba Jookiba -, ma il vero elemento in comune con il lungometraggio del 2002 consiste nella presenza di alieni dalle più strane e incredibili forme.

Oltre al teaser trailer è stato da poco svelato anche il poster, che ci trascina all’interno di un vortice magico, nell’atmosfera incantata che solo i mondi Disney e Pixar sono in grado di creare.

Il film è diretto da Adrian Molina (sceneggiatore e co-regista di Coco) e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco). La versione originale del film include le voci di America Ferrera nel ruolo di Olga, la mamma di Elio, doppiato invece da Yonas Kibreab; Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatore Questa; Brad Garrett nel ruolo dell’ambasciatore Grigon.