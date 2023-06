NIS America sarà presente ad Anime Expo 2023

NIS America sarà presente ad Anime Expo, la più grande convention dedicata al mondo anime del Nord America, che si terrà dal 1° al 4 luglio 2023 al Los Angeles Convention Center.

Presso lo stand E31 nella Entertainment Hall ci saranno le demo provabili di sei titoli, un’attività di collezione timbri, cosplayer e merchandise esclusivo di AX 2023.

Il peluche Hero Plump Prinny, in esclusiva per l’expo, sarà acquistabile presso il NISA Offline Store. Inoltre, saranno disponibili alcuni articoli per il 20° anniversario di Disgaea, come i peluche di Lil’ Laharl, Etna e Flonne, Mini Plump Prinny e molti altri.

Sarà inoltre possibile partecipare a una gara di collezione timbri per vincere un esclusivo portachiavi in acrilico di Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

I visitatori potranno assistere al panel The Roadmap to Disgaea 7 & Red Moon Day Celebration che si terrà sabato 1 luglio 2023.

Il panel racconterà il processo di sviluppo che sta portando a Disgaea 7: Vows of the Virtueless. I fan potranno inoltre riunirsi per celebrare il Red Moon Day con la propria T-Shirt per ricevere una speciale spilla del Red Moon Day 2023.

I visitatori potranno incontrare allo stand di NIS America Fuji e Pirilika, portati in vita da due cosplayer di grande talento: Johnny Junkers e JS Cosplay.

I fan che condivideranno foto sui social con il tag @NISAmerica e l’hashtag #Disgaea7 potranno partecipare all’estrazione per vincere un set di peluche di Fuji e Pirilika e la Deluxe Edition di Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Per tutti gli aggiornamenti su Anime Expo, è possibile seguire NIS America su Twitter.

Lineup Demo Anime Expo:

AX demo giocabile su Nintendo Switch e PS5.

AX demo giocabile su Nintendo Switch.

AX demo giocabile su PS4.

AX demo giocabile su Nintendo Switch.

AX demo giocabile su PS5.

AX demo giocabile su PS5.