Oceania: ecco la data provvisoria del remake con Dwayne Johnson

Si ritorna nell’Oceano Pacifico con l’uscita del remake live action di Oceania, cinquantaseiesimo classico Disney, del quale è stata finalmente svelata una data d’uscita cinematografica che sembra essere segnata al 27 giugno 2025.

Ancora due anni, quindi, prima di rivedere Vaiana e Maui sul grande schermo, ma tra i pochi dettagli che sono stati svelati, alcuni potrebbero essere sufficienti per esaudire le aspettative dei fan.

Infatti, nel remake live action di Oceania sembra confermata la presenza dell’attore Dwayne Johnson “The Rock”, che dopo averlo visto prestare la voce al Semidio Maui, avremo l’opportunità di poterlo vedere interpretare dal vivo il personaggio, e magari anche cantare la canzone “Tranquilla!”, ma solo se il remake del film seguirà le orme de La Sirenetta, mantenendo l’impostazione del musical come nella pellicola originale.

Tuttavia, non vogliamo creare alcuna illusione: pare, infatti, che la trama del remake live action non seguirà affatto le vicende del lungometraggio originale, ma anzi, è possibile che la storia venga completamente stravolta e rielaborata, proprio come già successo ad altri remake live-action come Dumbo, La Sirenetta e Peter Pan & Wendy.

Tra i pochi dettagli che ci sono stati rivelati, sappiamo anche che nella versione live action del film non sarà presente Auli’i Cravalho, la voce originale di Vaiana, la quale infatti avrà semplicemente un ruolo come produttrice esecutiva.

A dirigere la pellicola, invece, potrebbe essere Thomas Kail, prima esperienza in un lungometraggio di finzione, mentre si spera nella presenza indiscussa del genio musicale Lin-Manuel Miranda.