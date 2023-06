Unholy: annunciata la data dell’horror

Il team polacco Duality Games e HOOK, la divisione editoriale di Digital Bros Spa, hanno annunciato la data d’uscita del titolo horror Unholy. Sarà disponibile su PC (Steam) dal 20 luglio. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Dal teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, non si vede molto, ma sicuramente verrà mostrato altro nel dettaglio durante il Tokyo Game Show.

Queste le caratteristiche del gioco:

Dov’è finito tuo figlio? Scopri come la realtà di tutti i giorni e un mondo oscuro e diabolico sono connessi tra di loro mentre cerchi di svelare il mistero. Esplora entrambi i mondi per trovare indizi, risolvere rompicapi, scegli se infiltrarti nei luoghi furtivamente o affronta i nemici a viso aperto e resisti in una realtà aberrante.

• Due mondi paralleli da esplorare. La grigia e fredda realtà di una cittadina brutalista dell’Europa orientale post-sovietica e il mondo inquietante e distorto di Unholy, una società grottesca governata da una casta di sacerdoti senza scrupoli.

• Un horror psicologico intenso arricchito da una profonda narrazione dark ed una grafica oscura e affascinante basate sulle opere del rinomato artista dark Tomasz Strzałkowski (direttore artistico e fondatore di Duality Games)

• Un’esperienza di gioco unica, che combina intense fasi di esplorazione, rompicapi appassionanti, fasi tipicamente stealth e inedite dinamiche di shooting.

• Un intrigante sistema di combattimento. Usa quattro diverse emozioni, rabbia, paura, tristezza e desiderio, per interagire con l’ambiente (distruggere ostacoli, attivare meccanismi, sovraccaricare i circuiti, illuminare la strada) o per confondere, attirare o danneggiare gli avversari.

• Maschere! Nel diabolico mondo di Unholy, tutti si nascondono dietro a una maschera. Potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Fabbricati una maschera per ottenere nuove abilità e migliorare le tue capacità, oppure indossa altre maschere per infiltrarti, confondere i nemici e impersonare i tuoi avversari.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Unholy.