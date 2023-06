WWE 2k23: disponibile il terzo DLC, race to NXT pack

Oggi 2K ha annunciato che è disponibile il Race to NXT Pack, terzo contenuto scaricabile per WWE 2K23, il gioco con i voti più alti nella storia del franchise secondo Metacritic. Il Race to NXT Pack presenta Harley Race, Hall of Famer della WWE, primo campione degli Stati Uniti, ex King of the Ring riconosciuto come uno dei lottatori più forti del Quadrato, che fa il suo debutto nel franchise di WWE 2K. Insieme a Race, quattro superstar emergenti di NXT debuttano nel franchise: Tony D’Angelo, il duro leader di “The Family”, Ivy Nile, il potente volto femminile della Diamond Mine, Wendy Choo, la più stanca delle beniamine dei fan, e Trick Williams, lo sfacciato braccio destro del campione NXT Carmelo Hayes. Queste Superstar portano nel gioco più di 50 nuove mosse e provocazioni, che possono essere utilizzate anche per le Superstar personalizzate nella Creation Suite. Ogni Superstar giocabile è inoltre dotata di una propria carta MyFACTION. I contenuti scaricabili sono disponibili per l’acquisto individuale o come parte del Season Pass, della Deluxe Edition e della Icon Edition di WWE 2K23.

Questo mese la modalità di gioco MyFACTION di WWE 2K23 prevede inoltre un incontro tra “The Island” e “The Dungeon”. Fino al 21 giugno, una serie di eventi unici sfiderà i giocatori a calarsi nei panni di diversi membri della leggendaria famiglia di wrestler Anoaʻi per affrontare i membri della prestigiosa famiglia di wrestler Hart. Il premio

finale sarà una carta Ametista Solo Sikoa che si aggiudicheranno coloro che riusciranno a conquistare l’evento. Il 16 giugno aprirà il mercato dei Token Ametista, seguito da un evento dal vivo a tema WWE SuperCard che premierà il 17 giugno con una carta Ricochet Ametista. Il 23 giugno sarà la volta della collezione di carte “Cash-In Collective” a tema Money In The Bank e di un evento dal vivo che premierà con una carta Eddie Guerrero Ametista, occasioni entrambe per poter conquistare una serie di nuove potenti carte da aggiungere alle fazioni dei giocatori. Il 23 giugno sarà

inoltre ampliata la classifica di Faction Wars che offrirà ancora più sfide.

Nei prossimi mesi verranno rilasciati altri due pacchetti DLC, tra cui il Revel with Wyatt Pack (19 luglio) e il Bad News U Pack (16 agosto).