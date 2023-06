PlayStation Plus Catalogo Giochi: ecco i giochi di giugno

Sony ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al PlayStation Plus Catalogo Giochi per il mese di giugno 2023. Tra questi spicca Far Cry 6, insieme a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Rogue Legacy 2 e Inscryption. Saranno disponibili dal 20 giugno, sotto la lista completa.

Inoltre, come scritto sul post del PlayStation Blog, al momento stanno testando lo streaming via cloud per i giochi PS5 supportati: sono compresi titoli PS5 dal Catalogo Giochi e dalle prove dei giochi PlayStation Plus, oltre ai titoli PS5 digitali supportati posseduti dai giocatori. Al lancio di questa funzionalità, lo streaming via cloud di titoli PS5 supportati sarà disponibile da usare direttamente sulla console PS5. L’obiettivo è di aggiungere questa funzionalità come vantaggio aggiuntivo a PlayStation Plus Premium come parte integrante degli sforzi di aumentare il valore di PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra and Premium | Catalogo Giochi

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

la Prova Gioco di WWE2K23 (PS4) sarà disponibile a partire dal 20 giugno.

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PS Plus Catalogo Giochi nel mese di giugno 2023, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati NBA 2k23 (PS4, PS5), Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5) e Trek to Yomi (PS4, PS5)