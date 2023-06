Dead Cells: trailer della serie animata

Motion Twin ha pubblicato il teaser trailer della serie animata di Dead Cells, uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi anni. Realizzata dallo studio francese Bobbypills (gli stessi di Captain Laserhawwk A Blood Dragon Remix), arriverà nel 2024 e avrà 10 episodi.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Siamo entusiasti di annunciare che, dopo anni di richieste, una serie animata di Dead Cells sta per arrivare nel 2024!

Realizzata ovviamente da Bobbypills, lo studio francese che ha realizzato i nostri trailer animati, la serie si svolge su (sorpresa, sorpresa) un’isola maledetta che è stata colpita da una strana pestilenza. Dopo che il folle re dell’isola sviluppa un rimedio che finisce per trasformare la popolazione in creature mostruose, iniziano ad apparire profezie che descrivono un eroe dalla testa di fiamma che ucciderà il re folle.

Si dà il caso che questo eroe decapitato esista davvero, ma salvare un regno non è nei suoi programmi e vuole solo essere lasciato in pace. Ebbene, indovinate chi non sarà lasciato in pace?

Co-prodotti dal servizio di streaming di anime francese Animation Digital Network (ADN), i 10 episodi, della durata di circa sette minuti, saranno inizialmente un’esclusiva francese prima di essere resi disponibili in tutto il mondo.

Qui sotto potete vedere il teser trailer della serie animata di Dead Cells.