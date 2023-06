Diablo IV: nuova live in arrivo

Mentre Diablo IV di Blizzard Entertainment ha riscosso un grande successo con oltre 666 milioni di dollari di entrate in cinque giorni, c’è un po’ di agitazione nella comunità. I vari nerf della meta build come Whirlwind Barbarian, Twisting Blades Rogue e Pulverize Druid erano per lo più giustificati, così come il nerf ai mostri Elite che si generavano in numero maggiore per alcuni Dungeon. Tuttavia, il suo recente hotfix ha nerfato la densità dei mostri Elite per standardizzarla per tutti i dungeon garantisce che nessun singolo dungeon sia “più efficiente da attraversare rispetto ad altri”. Alcuni giocatori non sono contenti della situazione attuale, e il direttore generale della serie Diablo, Rod Fergusson, ne sembra consapevole.

In un nuovo tweet ad Adam Fletcher, direttore dello sviluppo della community globale di Diablo, Fergusson ha dichiarato:

Ricevo molte domande dai giocatori, quindi pensavo che dovremmo fare una sorta di streaming casuale questa settimana in cui possiamo parlare di alcuni dei i temi caldi.

Fletcher ha risposto:

Sembra che stiamo trasmettendo in streaming. Molto di cui parlare!

Tuttavia, Fergusson ha indicato che questo non è un live streaming di “Aggiornamento per sviluppatori”, affermando:

Penso che tu debba rinominare questi dove stiamo solo, sai, chiacchierando invece di fare alcuni grandi annunci ufficiali. Quindi, invece di un grande “Aggiornamento per sviluppatori”, forse qualcosa di più casual?

Sebbene non ci sia alcuna indicazione che nella live si affronterà il problema della riduzione della densità dei mostri Elite, sicuramente sarà interessante seguirlo per la varietà di argomenti previsti. Speriamo che nello streaming si parli anche del sistema di blocco, della mancanza di una sovrapposizione della mappa e degli alti costi in oro nell’end-game.

Diablo IV è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.