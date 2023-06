PAYDAY 3 sarà aggiornato all’Unreal Engine 5 dopo il lancio

Come dichiarato da Starbreeze nelle FAQ ufficiali del gioco, è stato rivelato che PAYDAY 3 utilizzerà l’Unreal Engine 4 al momento del lancio, ma riceverà un aggiornamento dopo la pubblicazione che lo trasferirà su Unreal Engine 5. I dettagli di quando avverrà il cambio di motore di gioco non sono stati specificati, ma vi lasciamo alla risposta ufficiale del team:

“D: IN QUALE MOTORE È SVILUPPATO IL GIOCO?

R: Unreal Engine 4. Abbiamo iniziato a sviluppare il gioco su Unreal 4, quindi questo è ciò che ha più senso per noi da pubblicare. Stiamo pianificando di passare a Unreal Engine 5 dopo il lancio.”

Starbreeze non ha rivelato se la versione di Unreal Engine 5 utilizzerà una delle nuove funzionalità. In altre parole, non sappiamo se PAYDAY 3 utilizzerà Nanite o Lumen. Inoltre, non conosciamo se il gioco avrà effetti di Ray Tracing. Di seguito una breve panoramica del gioco:

PAYDAY 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori di PAYDAY hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende PAYDAY un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato.

PAYDAY 3 è stato confermato che arriverà il 21 settembre 2023 durante l’Xbox Showcase.