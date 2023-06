Diablo IV: pubblicato il nuovo hotfix 1.0.2

Gli hotfix per Diablo IV di Blizzard Entertainment continuano a essere implementati, con nuove correzioni di bug e modifiche al bilanciamento per l’Action RPG multiplayer. Tuttavia, nell’ultimo hotfix viene anche abbassata la densità dei mostri Elite nei sotterranei per standardizzarli su tutta la linea, così da garantire che nessun dungeon sia “più efficiente da attraversare rispetto ad altri“.

Non è la prima volta che Blizzard ha nerfato gli spawn Elite, soprattutto perché i giocatori li sfrutterebbero per XP veloci. Per quanto riguarda le altre correzioni, l’affisso leggendario “Edgemaster’s Aspect” non riapplicherà più il suo bonus ai danni a Turbine quando si utilizza un urlo. L’aspetto di Berserk Ripping e l’abilità a due mani per il barbaro infliggevano involontariamente quantità folli di danni, quindi anche questo è stato risolto. Whirlwind Barbarian è ancora una delle build end-game più forti, quindi i Barbari possono dormire sogni tranquilli. In basso trovate le note della patch.

HOTFIX 9 – 12 GIUGNO 2023 – 1.0.2

Dungeons

Ulteriori aggiustamenti alla densità dei mostri d’élite nei sotterranei.

Nota dello sviluppatore: stiamo standardizzando la densità dei mostri d’élite che si generano nei dungeon per garantire che nessun dungeon in particolare sia chiaramente più efficiente da attraversare rispetto ad altri.

Correzioni di bug

Modifiche agli aspetti leggendari

Risolto il problema per cui il bonus ai danni dell’affisso leggendario “Edgemaster’s Aspect” veniva riapplicato erroneamente a Turbine quando veniva usato un Urlo.

Risolti i problemi relativi a “Aspect of Berserk Ripping” e all’abilità con la spada a due mani del barbaro che consentivano ai giocatori di infliggere quantità di danno indesiderate.

Varie

Risolto il problema per cui la missione World Tier 3 veniva assegnata ai giocatori che non avevano ancora soddisfatto i requisiti necessari per avanzare a quel World Tier.

Risolto il problema per cui un evento nella sottozona Acquedotti fatiscenti presentava un ridimensionamento del livello errato.

Ulteriori miglioramenti della stabilità.

Diablo IV è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Ha guadagnato oltre $666 milioni di entrate nei primi cinque giorni.