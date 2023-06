Armored Core VI Fires of Rubicon: pubblicati nuovi dettagli e gameplay

Per Armored Core VI Fires of Rubicon, dello sviluppatore FromSoftware, è stato rivelato un nuovo filmato di gioco, per gentile concessione di IGN Japan per Summer of Gaming. Il gameplay mette in mostra aspetti dell’imminente titolo di azione e avventura, dal combattimento contro nemici regolari all’esplorazione e al combattimento con un boss. Trovate il trailer un’occhiata qui sotto.

Subito, il combattimento è molto più veloce di un souls -like, con i giocatori in grado di scattare o attivare i propulsori per coprire rapidamente distanze maggiori. Potete scatenare razzi e colpi di fucile per danneggiare i nemici e chiuderli rapidamente con una sciabola (o lanciarli nel vuoto). Sebbene non sia un mondo aperto, l’ambiente industriale è ampio con diverse elevazioni. La personalizzazione viene mostrata brevemente con slot per più armi (come i missili al plasma) o scambiando gli arti e cambiando i colori del nucleo corazzato. Il video termina con un boss che brandisce tutti i tipi di armi da fuoco e, nonostante le sue dimensioni, si muove molto velocemente.

Inoltre, a differenza di altri titoli simili a Souls dello sviluppatore, la campagna segue una struttura basata sulla missione. La domanda allora diventa: cosa succede quando muori? In Dark Souls, perdi valuta, ovvero Souls, e devi tornare sul luogo della tua morte per riacquistarli (in caso contrario se ne andranno per sempre). Tuttavia, come osserva Eurogamer, non ci sono perdite di valuta in Fires of Rubicon. Le missioni hanno anche dei checkpoint, dove potete personalizzare il vostro AC e cambiare parti, armi o componenti interni.

Armored Core VI: Fires of Rubicon uscirà il 25 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.