Titanfall 3 è stato in sviluppo per quasi un anno prima della cancellazione

L’ex designer Mohammad Alavi di Titanfall ha rivelato che Titanfall 3 era effettivamente in fase di sviluppo da un po’ di tempo prima che Respawn decidesse di dedicarsi allo sviluppo del gioco battle royale Apex Legends. Mohammed Alavi, mentre parlava della sua carriera ai microfoni di The Burnettwork, ha affermato:

“Titanfall 2 è uscito, ha fatto quello che ha fatto, e noi ci siamo detti ‘OK, faremo Titanfall 3’. E abbiamo lavorato seriamente su Titanfall 3 per 10 mesi. Avevamo la tecnologia per farlo e molte missioni in corso.”

Secondo Alavi, lo sviluppo, sebbene ancora all’inizio, era andato abbastanza avanti che lo studio aveva anche versioni giocabili di Titanfall 3. Alavi descrive queste prime versioni come “buone, se non migliori” di quelle su cui Respawn aveva lavorato prima. Tuttavia, ha affermato che i miglioramenti erano più incrementali e che in realtà non stava apportando nulla di nuovo al franchise. Alavi parla del successo dell’allora nuovo PlayerUnknown’s Battlegrounds e dello studio che ha deciso che doveva concentrarsi sullo sviluppo di un proprio gioco battle royale.

“Siamo tornati dalla pausa e ne abbiamo parlato, e ci siamo detti ‘sì… dobbiamo fare perno’. Abbiamo letteralmente cancellato Titanfall 3 noi stessi perché pensavamo ‘possiamo fare questo gioco e sarà Titanfall 2 più un po’ meglio, oppure possiamo fare questa cosa che è chiaramente fantastica’.”

Pur definendo Titanfall 2 il suo “risultato supremo”, Alavi afferma che il team che ha concentrato i propri sforzi per lavorare su Apex Legends è stata la scelta giusta per lo studio. Ad aprile, il boss di Respawn Vince Zampella ha dichiarato che, affinché il team lavori a un nuovo sequel di Titanfall, deve essere il progetto giusto al momento giusto e che non ha senso che lo studio lavori ad un sequel solo per il gusto di farlo.