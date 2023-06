Rogue Legacy 2: annunciata la data di uscita su PS Plus

Rogue Legacy 2 uscirà ufficialmente il 20 giugno su PlayStation Plus. Lo sviluppatore Cellar Door Games porta tutti gli ultimi aggiornamenti su PlayStation per farla stare al passo con le altre piattaforme e festeggia l’occasione con un nuovo trailer.

La versione per le console di Sony comprenderà The Swan Song, l’ultimo grande aggiornamento del titolo, che offre 3 nuove modalità di gioco speciali (True Rogue, Tanatofobia, Tanabisfobia), 3 nuove armi leggendarie e uno scontro con un nuovo boss. Completa anche dell’aggiornamento precedente Fabled Heroes, la versione per PlayStation offre quindi l’esperienza definitiva di questo rogue-lite genealogico. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Rogue Legacy 2 è un rogue-like genealogico. Presenta le caratteristiche tipiche di un rogue-like (partite randomiche, personaggi che cambiano e così via), ma include inoltre miglioramenti permanenti e morti della progenie definitive. In questo gioco, è la vostra discendenza a definirvi. Investite l’eredità dei vostri avi e ampliate il maniero di famiglia per garantire alla vostra prole migliori abilità in combattimento. Ogni discendente è speciale, con i suoi tratti e le sue abilità. Vostra figlia potrebbe essere una ranger. Potrebbe anche essere vegana. Ogni volta sarà un’esperienza completamente nuova. Rogue Legacy 2 vi consente inoltre di giocare come preferite. Affrettatevi e dateci dentro, calandovi nelle profondità di un mondo generato casualmente. O prendetevela comoda e migliorate il vostro personaggio fin quando non avrete le carte in regola per sfide più toste.

Rogue Legacy 2 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. La versione PlayStation sarà disponibile dal 20 giugno. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.