Cyberpunk 2077 Phantom Liberty correggerà difetti e mancanze del gioco originale

Secondo il director Gabe Amatangelo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, lo studio CD Projekt RED ha compreso che molto dipende dal successo e dall’accoglienza della nuova espansione, e si stanno prendendo provvedimenti per correggere la percezione della versione originale da parte della comunità. Dopo la notizia che il DLC è essenzialmente la versione 2.0 del gioco, le aspettative sono aumentate alle stelle.

Nello specifico, Phantom Liberty aggiornerà Cyberpunk 2077 in molti modi diversi, il che non è qualcosa che i fan si aspettavano necessariamente. Dopo un lancio disastroso nel 2020, la reputazione precedentemente stellare di CDPR è stata rovinata e lo studio sembra pensare al nuovo DLC come un modo per correggere l’errore e riportare il franchise sulla strada giusta. Sebbene il titolo abbia ottenuto numerosi miglioramenti e aggiornamenti negli ultimi due anni, il DLC Phantom Liberty sembra arrivare con il più grande gruppo di modifiche mai realizzato. Amatangelo, intervistato da Jason Schrier di Bloomberg, ha affermato che:

“C’è una dedizione assoluta a ciò che è necessario fare per sistemare le cose”

Inizialmente, c’erano piani per sviluppare almeno due importanti DLC per Cyberpunk 2077, ma alla fine è stato tutto rivisto e accorpato nell’unica espansione Phantom Liberty, che dovrebbe uscire alla fine di settembre 2023. Al team di Amatangelo è stata data carta bianca sulla nuova espansione, in modo da apportare diversi miglioramenti su molti fronti, e il direttore ha affermato di essere rimasto colpito da “umiltà e disponibilità al cambiamento del consiglio di CDPR.” Tirando le somme, anche CD Projekt RED sa che con questa espansione non può e non deve deludere i fan, specialmente dopo il disastroso lancio di Cyberpunk.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà pubblicato il 26 settembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.