Saint Cecilia and Pastor Lawrence: secondo teaser rivela la data d’uscita

Il sito web ufficiale dell’anime Saint Cecilia and Pastor Lawrence (da Shiro Seijo a Kuro Bokushi) di Hazano Kazutake ha iniziato lo streaming del secondo video promozionale dell’anime mercoledì. Il video rivela le sigle iniziali e finali dell’anime e la premiere del 12 luglio. Il duo ClariS esegue la sigla di apertura “Koi Sekai” (Love World), e l’artista musicale sasanomaly esegue la sigla di chiusura “Toko Siesta”.

L’anime sarà presentato in anteprima il 13 luglio alle 00:30 (il 12 luglio alle 17:30 CEST) sui canali TOKYO MX, Tochigi TV, Gunma TV e BS11. Andrà quindi in onda sui canali TV ABC e CBC TV. La premiere dell’anime è stata posticipata a luglio a causa degli effetti del COVID-19 sulla produzione dell’anime. L’anime era originariamente programmato per essere presentato in anteprima ad aprile.

Il cast dell’anime include:

Hime Sawada nel ruolo di Cecilia

nel ruolo di Cecilia Kaito Ishikawa nel ruolo di Lawrence

nel ruolo di Lawrence Haruki Ishiya nel ruolo di Abele

nel ruolo di Abele Kanna Nakamura nel ruolo di Hazelita

nel ruolo di Hazelita Haruka Tomatsu nel ruolo di Mel

nel ruolo di Mel Mai Nakahara nel ruolo di Rebecca

nel ruolo di Rebecca Makoto Koichi nel ruolo di Eric

nel ruolo di Eric Tomoaki Maeno nel ruolo di Gieselbert

nel ruolo di Gieselbert Reina Ueda nel ruolo di Frederica

Sumie Noro (Sleepy Princess in the Demon Castle) dirige l’anime presso Doga Kobo. Yuka Yamada (Dragon Maid di Miss Kobayashi) si occupa delle sceneggiature della serie e Hiromi Nakagawa (WATATEN!: an Angel Flew Down to Me) disegna i personaggi. Ruka Kawada sta componendo la musica. Altri membri dello staff includono Chieko Nakamura come art director, Genta Makabe come color key artist, Seiichi Sugiura come compositing director of photography, Mutsumi Takemiya come montatore e Masanori Tsuchiya come sound director.

Kazutake ha pubblicato il manga Saint Cecilia and Pastor Lawrence sulla rivista Shōnen Magazine R di Kodansha nell’aprile 2017. La serie è anche serializzata sull’app manga Magazine Pocket. Kodansha ha pubblicato il 12° volume del manga il 17 maggio.