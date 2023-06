Firefighter Daigo: Rescuer in Orange svelato un nuovo teaser

Il sito ufficiale di Firefighter Daigo: Rescuer in Orange, l’anime tratto del manga Megumi no Daigo: Kyūkoku no Orange di Masahito Soda e Kuro Tomiyama, ha iniziato lo streaming del secondo video teaser dell’anime questo giovedì. Il teaser mostra scene di incendio, così come i personaggi principali di M Company in allenamento fisico, con la narrazione del doppiatore Kenjiro Tsuda.

l cast principale include (nella foto sopra da sinistra a destra):

Taku Yashiro nel ruolo di Shun Onoda

nel ruolo di Shun Onoda Junya Enoki nel ruolo di Daigo Toake

nel ruolo di Daigo Toake Ayane Sakura nel ruolo di Yuki Nakamura

L’anime sarà presentato in anteprima questo autunno. Crunchyroll trasmetterà in streaming l’anime mentre va in onda in Giappone. L’anime sarà proiettato in anteprima all’Anime Expo il 3 luglio.

Crunchyroll descrive la serie:

La storia di come crescono nello spirito tre giovani pompieri destinati a salvare il Giappone! Toake Daigo brucia con un talento straordinario e una determinazione senza pari. Onoda Shun lotta contro i muri che gli bloccano la strada. Nakamura Yuki spera di diventare uno dei pochi membri femminili del corpo di soccorso speciale noto come “Orange”. Quando questi tre giovani vigili del fuoco che condividono l’obiettivo di diventare membri di Orange si uniscono, inizia la storia di come un giorno il Giappone verrà salvato… e ciò che si profila davanti a loro è una crisi che mette in pericolo l’intero paese!

Masahiko Murata (Naruto Shippūden, To Your Eternity) dirige la serie presso Brains Base. Hitomi Tsuruta (World Trigger) e Koji Yabuno (Space Brothers) disegnano i personaggi. Shinzō Fujita (To Your Eternity) è responsabile della composizione della serie.

Soda e Tomiyama hanno lanciato il manga sul Monthly Shonen Magazine di Kodansha nell’ottobre 2020. Soda ha serializzato il manga originale Firefighter Daigo of Fire Company M sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan dal 1995 al 1999.