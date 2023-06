Frieren: Beyond Journey’s End svela il nuovo cast

Il sito web ufficiale dell’anime tratto del manga Frieren: Beyond Journey’s End (Sōsō no Frieren) di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe ha rivelato altri membri del cast e una visual del personaggio questo mercoledì.

I nuovi membri del cast includono:

Nobuhiko Okamoto nel ruolo di Himmel

Hiroki Touchi nel ruolo di Heiter

Yōji Ueda nel ruolo di Eisen

L’anime sarà presentato in anteprima questo autunno. Atsumi Tanezaki interpreterà il protagonista e personaggio titolare Frieren.

Keiichiro Saitō (Bocchi the Rock!) Dirige l’anime al Madhouse. Tomohiro Suzuki (ACCA: 13-Territory Inspection Dept., One-Punch Man, Boogiepop e altri) è responsabile delle sceneggiature della serie. Reiko Nagasawa (takt op. Destiny) disegna i personaggi. Evan Call (Violet Evergarden, Josee, The Tiger and the Fish, Muv-Luv Alternative) sta componendo la musica.

J-Pop, casa editrice che distribuisce il manga in Italia ne descrive la storia:

L’avventura è finita ma la vita continua per un elfo mago che sta appena iniziando a imparare cosa significa vivere. La maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni di avventura hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace nella terra. Ma Frieren sopravviverà a lungo, più a lungo dei suoi compagni. Come arriverà a capire cosa significa la vita per le persone intorno a lei? Decenni dopo la loro vittoria, il funerale di una sua amica mette Frieren davanti alla sua quasi immortalità. Frieren si propone di esaudire gli ultimi desideri dei suoi compagni e si ritrova a iniziare una nuova avventura…

Yamada e Abe hanno lanciato il manga sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nell’aprile 2020. Il decimo volume è uscito il 16 marzo. Il manga è andato in pausa dal 18 gennaio e ha ripreso la serializzazione il 22 marzo.

Il manga ha vinto diversi premi, tra cui il New Creator Prize per il 25° Annual Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2021 e il 14° Manga Taisho Award nel 2021. Inoltre, il manga è stato nominato come Best Shōnen Manga per il 45° Manga Awards annuale di Kodansha nel 2021. e il 46 ° premio nel maggio 2022. La tavola rotonda di graphic novel e fumetti (GNCRT) dell’American Library Association ha incluso il manga nella sua top ten dei migliori graphic novel del 2022 per l’elenco di letture per adulti.