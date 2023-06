Farsiders: pubblicato un nuovo gameplay

Il test Alpha 2 di Farsiders è arrivato e concluso, lasciando i ragazzi di GambitGhost Studio pieni di entusiasmo mentre continuano a creare il loro prossimo gioco. Ma tenetevi forte, perché hanno appena scatenato una nuovissima presentazione di gioco di Farsiders che accenderà la vostra voglia di giocare. La presentazione del gameplay del titolo vi farà fare un viaggio allo Spectra Lab e vede l’intrepida protagonista, Cassie, padroneggiare la sua magia da vera maestra.

La build Slow Burn mostrata nel video evidenzia la profondità e la complessità dell’esperienza di gioco. Cassie sfrutta il potenziale delle abilità di fuoco, migliora le capacità con i miglioramenti dell’albero dei talenti e scatena una combinazione malvagia di danni nel tempo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Farsiders è un gioco d’azione ispirato alle leggende classiche. Partite per un viaggio tra passato e presente in un mondo pieno di tecnologia e magia. Avventuratevi in un’intensa trama per incontrare eroi leggendari, scoprire nuove carte incantesimo, combattere ed eseguire varie fantasiose abilità di combattimento contro cattivi storici e salvare il mondo da questa nuova minaccia imminente. Unitevi a Cassandra o Cassie, il membro più giovane dello Spectralon che ha incontrato il famigerato terrorista chiamato “The Soul Syndicate”. Le cose cambiano quando il leader del Soul Syndicate usa le forze magiche oscure per aprire un portale misterioso che aveva condotto Cassie attraverso il tempo nel regno mitico e sperimentare l’antico regno leggendario per fermare la missione di Soul Syndicate. Mentre Cassie si tuffa in un altro regno, la gente la considera una “Farsider”. Un’avventura tra “Ostahl” il nuovo mondo e “Tellune” il vecchio mondo. Esplorate e guidate Cassie attraverso questa missione per svelare i segreti del regno magico e vivere per raccontare la storia

La Beta di Farsiders uscirà il 28 Giugno. Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC tramite Steam e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.