Star Wars Outlaws: il combattimento sarà profondo e denso, svelati nuovi importanti dettagli

Il combattimento in Star Wars Outlaws implica molto di più che nascondersi dietro varie coperture e mirare alla testa per sconfiggere i nemici, spiega Massive Entertainment in una nuova intervista con GameRadar+. Inoltre, c’è una grande probabilità che il titolo ci porti nuovamente su Tatoine e il sistema di reputazione è simile a quello di Red Dead Redemption 2.

Durante lo Ubisoft Forward di questa settimana, Massive ha finalmente svelato il gameplay di Star Wars Outlaws e sembra essere molto più di quanto ci si aspettava. Il gioco ci metterà nei panni della fuorilegge Kay Vess e dal suo compagno Nix e il nuovo gioco di azione e avventura sembra una boccata d’aria fresca. Il titolo ci farà approcciare al combattimento da un punto di vista più “fuorilegge” che come un guerriero addestrato come può essere Kal Kestis di Star Wars Jedi. Julian Gerighty, creative director del gioco, afferma che:

“Quello che volevamo fare è centrare la fantasia del mascalzone nell’universo del franchise. E la fantasia del fuorilegge in Star Wars significa che non sei un soldato addestrato. Sei un fuorilegge con una pistola. Quindi affronterai qualsiasi situazione come un perdente intraprendente, con il tuo blaster, con i tuoi gadget, con tutto dell’equipaggiamento e con Nix. Ma non ti stai proprio mettendo al riparo e sparando alla testa.”

Nel trailer di rivelazione del gameplay, vediamo un paio di casi in cui Kay usa una sorta di “trick shot“. La manovra non è solo appariscente, ma ha anche un aspetto tattico, e il risultato sembra sia molto soddisfacente, simile al Dead Eye di Red Dead Redemption: un paragone che a Gerighty non sembra dispiacere come ha affermato:

“Il ‘Trick Shot’ offre al giocatore un momento in cui può davvero colpire qualcosa di preciso che sembra incredibilmente fortunato e spettacolare. Si tratta di farti sentire super abile in quei momenti. Lo carichi e poi puoi scatenarlo, quindi possono accadere abbastanza spesso.”

Rimanendo sempre in tema Red Dead Redemption, anche il sistema di reputazione si ispira a quello del titolo western di Rockstar, come spiega di seguito il director:

“Il sistema di reputazione ti consente davvero come giocatore di creare la tua matrice di relazioni con i sindacati criminali. Tutte le missioni che completi e le decisioni che prendi giocheranno in questo. ti permette di costruire relazioni diverse con fazioni come gli Hutt o i Pyke.”

Infine, è probabile che il titolo ci porti a visitare Tatooine. Nonostante non ci sia una conferma ufficiale che Outlaws ci porterà su Tatooine, una parte del trailer cinematografico alla fine del gameplay ufficiale di Ubisoft lascia poco spazio ai dubbi. Si intravede la protagonista Kay Vess confrontarsi con un numero di teppisti in una città deserta che corrisponde esattamente alla solita architettura di Tatooine.

Star Wars Outlaws di Ubisoft in collaborazione con Massive Entertainment e Lucafilm Games verrà pubblicato nel 2024.