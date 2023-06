Sailor Moon Cosmos: Keiko Kitagawa ingaggiata per interpretare Sailor Cosmos

Il sito ufficiale di Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie, il progetto anime in due parti che adatta l’arco finale di “Shadow Galactica” del manga originale Sailor Moon di Naoko Takeuchi, ha annunciato mercoledì che il secondo film ha scelto Keiko Kitagawa per il ruolo di Sailor Cosmos. Kitagawa ha debuttato come attrice nel ruolo di Sailor Mars/Rei Hino 20 anni fa nella serie televisiva live-action Pretty Guardian Sailor Moon del 2003.

Saori Hayami (nell’immagine qui sotto) interpreta Taiki Kō/Sailor Star Maker (a sinistra). Marina Inoue interpreta Seiya Kō/Sailor Star Fighter (al centro). Ayane Sakura interpreta Yaten Kō/Sailor Star Healer (a destra).

Nana Mizuki (nell’immagine qui sotto) interpreta la principessa Kakyū (a sinistra). Megumi Hayashibara interpreta Sailor Galaxia (al centro). Kotono Mitsuishi interpreta Chibi Chibi (a destra). Anche Mitsuishi, che doppia Usagi Tsukino/Sailor Moon, riprenderà il ruolo di Chibi Chibi dal precedente anime.

I nuovi membri del cast includono anche:

Sena Koizumi nel ruolo di Sailor Iron Mouse

nel ruolo di Sailor Iron Mouse Ayumu Murase nel ruolo di Sailor Aluminium Siren

nel ruolo di Sailor Aluminium Siren Yōko Hikasa nel ruolo di Sailor Lead Crow

nel ruolo di Sailor Lead Crow Mariya Ise nel ruolo del marinaio Tin Nyanko

nel ruolo del marinaio Tin Nyanko Haruka Kudo nel ruolo di Sailor Heavy Metal Papillion

nel ruolo di Sailor Heavy Metal Papillion Shiori Mikami nel ruolo di Sailor Lethe

nel ruolo di Sailor Lethe Kanae Itō nel ruolo di Sailor Mnemosyne

nel ruolo di Sailor Mnemosyne Fumie Mizusawa nel ruolo di Sailor Phi

nel ruolo di Sailor Phi Yuka Komatsu nel ruolo di Sailor Chi

Tomoya Takahashi (Den-noh Coil, Gatchaman Crowds) dirige entrambi i film alla Toei Animation. Kazuyuki Fudeyasu (tutte e sei le parti de Le bizzarre avventure di JoJo, Land of the Lustrous, PriPara) sta tornando per scrivere le sceneggiature. Kazuko Tadano, il character designer dell’anime originale di Sailor Moon, sta continuando a disegnare i personaggi. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden) sta tornando per comporre la musica. Yumiko Soraga è il direttore artistico.

Netflix ha iniziato lo streaming del progetto anime in due parti Sailor Moon Eternal The Movie (Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal) in tutto il mondo il 3 giugno. Il progetto del film in due parti prende il posto della quarta stagione di Sailor Moon Crystal. I film coprono l’arco “Dead Moon” del manga originale di Takeuchi.

L’uscita del primo film era originariamente prevista in Giappone per l’11 settembre 2020, ma è stata posticipata a gennaio 2021 a causa della diffusione della nuova malattia da coronavirus (COVID-19) in Giappone. Il secondo film è uscito in Giappone nel febbraio 2021. I film hanno segnato 25 anni dall’ultima volta che il franchise ha avuto un’opera proiettata nelle sale in Giappone.