Mortal Kombat 1: stress test in arrivo

Mortal Kombat 1 ( trovate qui la nostra Anteprima) è stata la rivelazione della serie del picchiaduro di NetherReal Studios, preferendo un reboot del franchise piuttosto che continuare con la classica numerazione dei titoli di Mortal Kombat. Il titolo è stato presentato al Summer Game Fest, e di recente ha ottenuto un nuovo gameplay. Inoltre, il picchiaduro sarà giocabile durante l’EVO 2023.

Tramite un post ( che trovate qui) sulla pagina ufficiale di Twitter è stato annunciato che per MK1 dal 23 al 26 giugno sarà disponibile uno stress test. Potranno partecipare solo i giocatori che ricevono un invito via mail il 21 giugno. Trovate maggiori informazioni qui. Inoltre, i partecipanti sono autorizzati a trasmettere in streaming e creare contenuti video. Di seguito il comunicato:

Non trattenerti. Lo stress test del server online MK1 sarà attivo dal 23 al 26 giugno. Gli inviti verranno inviati tramite e-mail ai giocatori selezionati il ​​21 giugno. Crea in pace, kontent kreators. Chiunque riceva l’accesso allo Stress Test è autorizzato a trasmettere in streaming e creare contenuti video.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scoprite un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.