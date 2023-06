Mega Man X DiVE scopre le gioie dell’ Offline

Mega Man X DiVE è un modernissimo titolo sviluppato da Capcom Taiwan, divisione mobile della casa principale nato originariamente nel 2020 per dispositivi basati su iOS, sia su Apple iPhone che Apple iPad, ed Android nel durante la Pandemia, che ha regalato ore ed ore di divertimento a tutti i reclusi in casa amanti di Mega Man. Il titolo è stato convertito successivamente anche per PC Windows nel 2021, e trovate ancora le diverse versioni disponibili, come su Play Store, al seguente LINK. Il gioco è proposto attualmente nella formula del free to play con acquisti in app, ed è stato abbastanza apprezzato dai fan storici della saga, sebbene non sia un vero sequel della serie interna Mega Man X, ma una sorta di celebrazione della serie, con un gameplay simile ma con molte differenze, e solo per questo ne parliamo nella sezione retro. Una vera e propria appendice moderna per la Serie X della lunghissima saga di Mega Man.

Ebbene, a partire da settembre, dopo soli tre anni di carriera il titolo va in pensione, ma ben lungi dall’essere completamente ritirato si trasforma, in linea con la saga, e diventa Mega Man X DiVE Offline. Il gioco è stato presentato durante il recente Capcom Showcase che trovate in questa pagina. Una buona occasione quindi per recuperare il gioco, ed averlo in una nuova formula che non necessita di connessione permanente. Il titolo permette di impersonare due hunter della saga, ovvero Mega Man X e Zero, impegnati in un misterioso mondo virtuale chiamato Deep Log, che altro non è che una parodia del nostro Internet, per scoprire i motivi del suo improvviso e sospetto malfunzionamento. Forse ci sono dietro i Reploidi o qualche nemico storico di Mega Man? La rete ha avuto un brusco Errore Irreversibile di Sistema ed ora tocca a noi mettere le cose a posto.

Il gameplay cita tantissimi classici della serie, tra scenari, azione e mosse storiche, con in più l’aggiunta della mira automatica e il tiro a 360 gradi. Il comparto grafico propone dei modelli tridimensionali ben realizzati, ma, ne converrete, il fascino della grafica bitmap della saga classica è ineguagliabile. Il titolo presenta una divertente raccolta di gettoni legata alle Boss Fight ed inedita modalità Co-op e Versus, mai viste prima nella serie. Un gioco atipico, quindi, ma che un vero fan di Mega Man non deve assolutamente lasciarsi sfuggire. Il titolo è in arrivo per iOS, Android e PC tramite Steam. Se volete recuperare gli episodi della serie X sui sistemi moderni vi consigliamo di recuperare Mega Man X Legacy Collection, che trovate in questa pagina.