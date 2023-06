Assassin’s Creed Mirage: le dimensioni della mappa sono drasticamente ridotte

Ubisoft, dopo aver realizzato tre enormi giochi di ruolo d’azione open world con Origins, Odyssey e Valhalla, Assassin’s Creed è pronto per tornare alle origini con Mirage. In uscita a ottobre, Assassin’s Creed Mirage sembra destinato a offrire un’esperienza più piccola, ma più densa. Ma l’ambientazione open world della Baghdad del IX secolo quanto sarà grande?

Secondo gli sviluppatori, ci sono un paio di esempi precedenti nel franchise che i giocatori possono utilizzare per farsi un’idea di quanto sarà grande la mappa di Mirage. In un recente video, Michael Huber di Easy Allies ha affermato che gli sviluppatori gli hanno detto che Baghdad sarà grande all’incirca quanto Costantinopoli di Assassin’s Creed Revelations e Parigi di Assassin’s Creed Unity. Naturalmente, le due mappe appena citate non erano esattamente davvero minuscole in fatto di densità, collezionabili e missioni secondarie da affrontare. Per lo meno, coloro che potrebbero essere stati preoccupati per Mirage avrebbe avuto una mappa troppo grande si sentiranno sollevati nel sentire che non sarà proprio così.

All’inizio di quest’anno, il creative director Stéphane Boudon di Assassin’s Creed Mirage, ha affermato che il team di sviluppo aveva deciso di progettarlo come un’esperienza più “intima” e “concentrata” a causa delle critiche dei fan nei confronti di alcuni degli ultimi episodi più gonfiati della serie. Nel frattempo, in precedenza è stato anche confermato che Mirage avrà una durata molto più breve rispetto a titoli come Odyssey e Valhalla di circa 15-20 ore. Sappiam però che è ambientato 20 anni prima degli eventi narrati in Assassin’s Creed Valhalla. Infine, è stato confermato che il titolo non uscirà su Steam, ma sarà disponibile su PC Windows solo tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect.

Assassin’s Creed Mirage uscirà il 12 ottobre 2023 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Qui trovate la nostra anteprima.