Wild Hearts: disponibile l’aggiornamento di giugno

Come vi abbiamo già detto, Wild Hearts rende disponibile il nuovo aggiornamento dei contenuti di Spina del Giglio Alpha. La nuova variante Alpha di questo kemono arriva nel Canyon di Akikure, portando con sé materiali per nuove armi, un set di armature e un nuovo ornamento per gli occhiali che, pur non offrendo alcun beneficio alla vista, è una curiosità apprezzata dalle persone più attente allo stile. Sono disponibili anche nuove armi, un set di armature, ornamenti e nuove missioni Test Volatile. Trovate informazioni sul nuovo aggiornamento nel blog qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Nessuno ormai ricorda più cosa fu a scatenare l’implacabile ira dei kemono. Alimentate dalla disperazione, queste maestose creature che incarnano la forza primordiale della natura seminano morte e distruzione. Per molto tempo nessuno osò sfidare la loro furia, ma un giorno qualcuno venuto da molto lontano riaccese la speranza. Brandisci le armi più letali e sfrutta la potenza degli antichi karakuri per volgere le sorti della battaglia in tuo favore.

Caratteristiche

Affrontate le temibili forze della natura : i Kemono rappresentano la forza primordiale della natura. Fondendosi pian piano con l’ambiente circostante, queste gigantesche creature hanno modificato il paesaggio per sopravvivere.

: i Kemono rappresentano la forza primordiale della natura. Fondendosi pian piano con l’ambiente circostante, queste gigantesche creature hanno modificato il paesaggio per sopravvivere. Esplorate un mondo ispirato al Giappone feudale: scoprite nuovi paesaggi mozzafiato disseminati di antiche strutture che rappresentano la vita quotidiana, le credenze religiose e i conflitti di un villaggio. Attraversate luoghi ispirati alle quattro stagioni ed esplora regioni tanto splendide quanto pericolose. L’inarrestabile avanzata dei Kemono influenzerà le stagioni in modi del tutto inaspettati, rendendo la vostra missione ancora più ardua.

Wild Hearts è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.