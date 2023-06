Grassroots Festival 2023: sabato 17 e domenica 18 arrivano i Pokémon a Coverciano

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, sabato 17 e domenica 18 giugno al Centro Tecnico Federale di Coverciano torna il Grassroots Festival, la grande festa del calcio di base che celebra l’attività svolta quotidianamente su tutto il territorio nazionale dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

La casa della Nazionale aprirà le porte a oltre 1.000 tra giovani calciatori e calciatrici con i loro istruttori e le loro famiglie, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Quest’anno, i protagonisti del Grassroots Festival troveranno una graditissima sorpresa, un partner speciale come Pokémon, che con i suoi personaggi ha accompagnato generazioni di bambini e adolescenti e che ha scelto di legare il suo brand alla FIGC e al Settore Giovanile e Scolastico.

L’edizione 2023 sarà quindi dedicata al gioco, al divertimento, al coinvolgimento e alla partecipazione: all’interno del Centro Tecnico Federale sarà possibile accedere alla “Pokémon Fun Zone”, con un’area allestita per far divertire i bambini presenti non coinvolti nell’attività ufficiale. La “Pokémon Fun Zone” sarà destinata alla “POKÉMON EVOLUTION CHALLENGE, SCENDI IN CAMPO CON POKÉMON”, in cui sarà possibile misurarsi nelle sfide a tema proposte per raccogliere il maggior numero di punti possibili, oltre che partecipare ad alcune esercitazioni di calcio-freestyle, organizzate da Freestyle Italia, e prendere parte a momenti di intrattenimento e di sano divertimento.

Pokémon sarà presente anche nella serata di sabato 17 giugno a Montecatini, sede dei Grassroots Awards, che celebreranno i protagonisti del calcio di base in Italia, con la cerimonia di premiazione nelle 11 categorie: Miglior Grassroots Club, Miglior Club professionistico in ambito Grassroots, Miglior progetto su calcio e partecipazione, Miglior progetto su calcio e disabilità, Miglior progetto di calcio e sociale, Miglior progetto di sviluppo calcio a 5, Miglior progetto di sviluppo femminile, Miglior progetto di sviluppo calcio nella scuola, premio Green Card, premio Danone empowerment femminile, premio Grassroots Leader.