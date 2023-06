Assassin’s Creed Nexus VR: pubblicati nuovi screenshot

Per i fan di Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Mirage di ottobre è il gioco che sta attirando più attenzione in questo momento, per ovvie ragioni, ma come sempre, Ubisoft ha in cantiere anche molti altri capitoli. E mentre alcuni di questi, come Codename RED e Codename HEXE saranno titoli principali, anche alcune IP sono attualmente in fase di sviluppo. Uno di questi, Assassin’s Creed Nexus VR (trovate qui la nostra Anteprima).

Il titol è stato presentato ufficialmente a Ubisoft Forward all’inizio di questa settimana dopo alcuni mesi di leak, anche se alcuni sono rimasti delusi dal fatto che il titolo Meta Quest non mostrasse alcun gameplay, con Ubisoft scegliendo invece di far debuttare il gioco con un trailer completamente VG. Sebbene i filmati di gioco non siano ancora stati mostrati, Ubisoft ha, per lo meno, rilasciato nuovi screenshot in-game che mostrano come sarà il gioco stesso. Mostrando le sezioni con tutti e tre i protagonisti giocabili, vale a dire Ezio, Connor e Kassandra, gli screenshot, che sono stati caricati sulla pagina web ufficiale del gioco , mostrano una serie di armi e luoghi diversi. Date un’occhiata qui sotto. Di seguito una panoramica del titolo:

Diventa un Assassino in Assassin’s Creed Nexus VR. Impersonate i leggendari Assassini in una storia tutta nuova costruita esclusivamente per la VR. Fate parkour e arrampicatevi liberamente su mappe aperte mentre decidete come raggiungere gli obiettivi. Utilizzate i movimenti del mondo reale con una varietà di armi mentre combattete contro nemici reattivi. Muovetevi furtivamente nascondendovi nell’ombra o mimetizzandovi tra i civili. Provate il brivido degli assassinii aerei e lo scoraggiante salto della fede. L’innovativa funzionalità VR offre un’esperienza immersiva di altissimo livello, con le migliori caratteristiche di comfort per aiutare chi soffre di vertigini o ha paura dell’altezza.

Assassin’s Creed Nexus VR verrà lanciato ntro la fine dell’anno su Meta Quest 2, 3 e Pro.